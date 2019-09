SP Uri lehnt Steuergesetz ab Am Parteitag der SP Uri fassten die Mitglieder einstimmig die Nein-Parole zur kantonalen Abstimmungsvorlage, der Änderung des Gesetzes über die direkten Steuern im Kanton Uri. Für die Ständeratswahlen wurde keine Empfehlung abgegeben. Urs Hanhart

Die Berner SP-Nationalrätin Nadine Masshardt und der Urner SP-Nationalratskandidat Urs Kälin standen Red und Antwort. (Bild: Urs Hanhart, Altdorf, 19. September 2019)

Die SP Uri fasste am Donnerstagabend an einem ausserordentlichen Parteitag in Altdorf ihre Parolen für die nationalen Wahlen und Abstimmungsvorlagen vom 20. Oktober. Vorgängig gab es aber eine öffentliche Diskussion zu den Wahlen, an der Nadine Masshardt, Nationalrätin SP Bern und Wahlkampfleiterin SP Schweiz, sowie Urs Kälin, Nationalratskandidat SP Uri, teilnahmen und dem Publikum Red und Antwort standen. «Wenn ich gewählt werde, dann werde ich in Bern keine graue Maus bleiben», versprach Kälin. Er erwartet ein offenes Rennen und sieht für sich gute Chancen, eine Überraschung zu schaffen.

Ja zum Kredit zur Digitalisierung der Steuerprozesse

Zur kantonalen Abstimmungsvorlage, der Änderung des Gesetzes über die direkten Steuern im Kanton Uri (Umsetzung der Staf-Vorlage) fassten die Genossen einstimmig die Nein-Parole. Dies aus mehreren Gründen. «Der Gewinnsteuersatz von 12,6 Prozent ist viel zu tief für einen Nehmerkanton wie Uri», betonte Geschäftsleitungsmitglied Walter Infanger. Ja sagt die SP Uri hingegen zum Kredit zur Digitalisierung der Steuerprozesse. Schliesslich wurde mit grossem Mehr beschlossen, für die Ständeratswahlen keine Wahlempfehlung abzugeben, weil die beiden einzigen Kandidaten Heidi Z’graggen (CVP) und Josef Dittli (FDP) weit weg von der SP-Linie politisieren würden.