Bielenstrasse in Unterschächen wird wegen Belagsarbeiten gesperrt Die Sperrung dauert vom Dienstag, 4. August, um 6 Uhr bis am Mittwoch, 5. August, um 6 Uhr. Bei schlechter Witterung werden die Arbeiten auf die Folgetage verschoben. 30.07.2020, 16.37 Uhr

(ml) Auf der Bielenstrasse in Unterschächen wird am Dienstag, 4. August, der Deckbelag eingebracht. Deshalb wird die Bielenstrasse ab dem Hotel Alpina bis zur alten Bielensäge – als Zufahrt zum Weiler Bielen und ins Brunnital – von Dienstag, 6 Uhr, bis Mittwoch, 6 Uhr, für den Verkehr gesperrt. Bei schlechter Witterung werden die Arbeiten auf die Folgetage verschoben. Dies würde auf der Website der Gemeinde (www.unterschaechen.ch) publiziert. Die Gemeinde stellt für das Parkieren der Motorfahrzeuge die Parkplätze beim Langlaufzentrum im Bonacher oder auf dem Schulhausplatz zur Verfügung, wie sie in einer Mitteilung schreibt.