Spielgruppe feiert 40-Jahr-Jubiläum Seit 40 Jahren betreut die Spielgruppe Altdorf Kinder zwischen drei und fünf Jahren. Neu befindet sie sich in den Räumen der Papilio Stiftung.

Die Spielgruppe hat ihr Jubiläum am Altdorfer Wochenmarkt gefeiert. (Bild: PD)

(jb)

Auf dem Unterlehn feierte die Spielgruppe Altdorf ihr 40-jähriges Bestehen. Der vergangene Samstag, 14. September, war ein herrlich sonniger Tag. Viele Familien besuchten den Altdorfer Wochenmarkt. Schon bald scharte sich eine fröhliche Kinderschar um den bunt dekorierten Marktstand der Spielgruppe Altdorf. Ballone, Popcorn und Seifenblasen sorgten für leuchtende Kinderaugen am Jubiläumsanlass.

Die Spielgruppe Altdorf ist ein Paradies für Vorschulkinder. Es findet sich alles, was Kinder begehren: Scheren, Leim und Papier zum Basteln, eine gemütliche Ecke voller Kissen zum Entspannen oder Büchlein anschauen, verschiedene Spielsachen, eine Spielküche, Krämerladen und verschiedene Puppenwagen. 39 Jahre lang war die Spielgruppe Altdorf im alten Schulhaus an der Seedorferstrasse 1 untergebracht. Viele Kinder und Eltern werden sich noch lange an die steile Treppe und die rote Eingangstüre erinnern.

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge erfolgte im November 2018 der Wechsel in die Räumlichkeiten der Stiftung Papilio. Bereits nach sehr kurzer Zeit hatten sich alle Beteiligten sehr gut eingelebt.

Spielgruppe ist an fünf Halbtagen geöffnet

Rund 60 Kinder im Alter zwischen 3 und 5 Jahren werden dort von drei ausgebildeten Spielgruppenleiterinnen mit viel Herzblut betreut. An fünf Halbtagen pro Woche ist Spielgruppenbetrieb.

Im freien Spiel oder unter Anleitung erleben die Kinder das Zusammensein mit «Gspändli». Durch die Spielgruppe bekommt das Kind seinen persönlichen Raum ausserhalb der Familie und kann soziale Kontakte knüpfen sowie eine erste Ablösung von zu Hause erleben und üben.