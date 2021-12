Klaus-Tag Der Samichlaus hält Einzug im verschneiten Spiringen Mit selbstgebastelten «Liechtli» und vorbereiteten Versen haben über 50 Kinder den Samichlaus-Einzug zum Kreisschulhaus begleitet. Franz Imholz 09.12.2021, 16.53 Uhr

Über 50 Kinder von Spiringen und Unterschächen begleiteten den Samichlaus am Samichlaus-Einzug in Spiringen. Bild: Franz Imholz (Spiringen,

6. Dezember 2021)

Am vergangenen Montagabend 6. Dezember, ist der Samichlaus mit seinen zwei Schmutzlis und über 50 Kindern, begleitet von ihren Eltern und Verwandten, Gotten und Göttis vom Primarschulhaus, via Rösslistutz zum Kreisschulhaus eingezogen. Die kühle, windige und seit langem wieder einmal verschneite Landschaft bot ein Ambiente so richtig passend in die Vorweihnachtszeit.