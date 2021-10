Spiringen: Der neue Sennenvater Paul Schuler im Interview

Interview Spirgner Sennenvater Paul Schuler: «Die Sennenbruderschaft wird es auch in 50 Jahren noch geben» Paul Schuler aus Spiringen kam an der Sennenchilbi vergangenes Wochenende zum ersten Mal seinen Pflichten als neuer Sennenvater nach. Er spricht über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft einer über 400-jährigen Bruderschaft. Jana Arnold Jetzt kommentieren 16.10.2021, 05.00 Uhr

Paul Schuler-Brand ist der neue Sennenvater der Bruderschaft. Bild: Franz Imholz (Spiringen,

14. Oktober 2021)

Offensichtlich haben Sie das Zeug zum Sennenvater. Was muss man mitbringen, um gewählt zu werden?

Paul Schuler: Wie ich sind es meistens über 50-jährige, langjährige Älpler, die gewählt werden. Es kommt eher selten vor, dass Personen gewählt werden, die selbst nicht auf die Alp gehen. Geschriebene Regeln gibt es aber nur wenige. Der Sennenvater muss aus der Gemeinde stammen, die gemäss Turnus an der Reihe ist. Und das war dieses Jahr Spiringen.

Haben Sie mit dieser Wahl gerechnet?

Ich wusste, dass ich zur Wahl vorgeschlagen werde. Mein Vorgänger hat mich darüber informiert – das ist gang und gäbe. Ich habe wiederum selbst einen älteren Älpler, der das Amt in meinen Augen auch verdient hätte, vorgeschlagen. Jedes anwesende Mitglied der Bruderschaft kann an der Michaelsgemeinde einen Vorschlag machen. Schliesslich hat sich die Mehrheit der Stimmenden für mich entschieden.

Was bedeutet dieses Amt für Sie: Ehre oder Bürde?

Sennenvater zu sein, ist für mich eine grosse Ehre. Es stellt eine Anerkennung und Wertschätzung für uns und unsere Familie dar.

Nach einem Jahr Pause fand dieses Jahr wieder die Sennenchilbi statt. Erstmals ist die Sennenfamilie nach Altdorf gekommen und hat den offiziellen Akt auf dem Rathausplatz unter den Augen Tells abgehalten. War das eine spezielle Erfahrung für Sie?

Es war auf jeden Fall ein schönes Erlebnis. Wir haben uns sehr gefreut, dass doch rund 100 Personen mit uns auf dem Rathausplatz waren. Natürlich war es dennoch schade, dass die Festlichkeiten nicht stattfinden konnten und wir nur wenig Gelegenheit hatten, mit unserer Familie zu feiern. Dafür lag der Fokus umso mehr auf dem eigentlichen Zweck der Sennenchilbi.

Der da wäre?

Die Sennenchilbi ist das Erntedankfest der Älpler. Man dankt bei dieser Gelegenheit für einen guten und unfallfreien Alpsommer. Man ist schliesslich doch für einige Monate in der «wilden Welt», wo man gewissen Gefahren ausgesetzt ist. Auch wir haben in all den Jahren neben vielen schönen Erfahrungen auch einige schlechte Erlebnisse erlebt. Da finde ich es angebracht, Dankbarkeit zu zeigen, wenn Mensch und Vieh wieder gesund im Tal zurück sind.

1593 wurde die Sennenbruderschaft Bürglen gegründet. Damals wurde in den Statuten festgehalten, man wolle «Gottes Segen auf das Älplervolk herabflehen sowie den christlichen Geist erhalten und fördern». Sind die Ziele bis heute dieselben geblieben?

Ich glaube schon. Natürlich ist der gemeinschaftliche Aspekt ebenfalls wichtig – dass man nach dem Alpsommer, einer abgeschiedenen Zeit, wieder zusammenkommt. Doch für mich persönlich hat die Sennenbruderschaft noch immer viel mit Dankbarkeit und auch dem katholischen Glauben zu tun.

Können Sie sich an Ihre erste Sennenkilbi erinnern?

Wann meine erste Sennenchilbi war, weiss ich nicht mehr (lacht). Das muss mit rund 16 Jahren gewesen sein. Ich erinnere mich jedoch, dass dies für meinen Vater stets ein wichtiger Anlass war – es war der einzige Tanzanlass, den er besuchte.

Die Sennenkilbi hatte immer auch den Charakter der «Brautschau». Wie beliebt ist sie heutzutage noch?

Das hat sich bestimmt ein wenig verändert. Früher gab es noch keine Handys und nur wenige solcher Anlässe. Da war das noch etwas Besonderes, um Menschen kennen zu lernen. Auch heute ist wohl keinem der vier gewählten Sennen sein Sennenmädchen unsympathisch – genau wie bei mir und meinem Sennenmädchen vor 31 Jahren. Mit ihr bin ich heute noch verheiratet (lacht).

Sie gehen seit Jahrzehnten auf die Alp Galtenebnet. Wie hat sich die Arbeit als Älpler verändert?

Es gibt heute wesentlich mehr Vorschriften als früher: die Tierschutzkontrolle, die Lebensmittelkontrolle oder auch die Gewässerkontrolle. Beim Käsen muss man ein genaues Produktionsjournal führen. Das macht die Arbeit schon nicht unbedingt einfacher. Mit Erschliessungen, verbesserten Alpgebäuden, Elektrizität, Mechanisierung, Telefon usw. hat sich die Arbeit auch um einiges verbessert und erleichtert.

Seit seiner Geburt verbrachte der 54-jährige Paul Schuler jeden Sommer auf Galtenebnet. Bild: PD

Haben Sie manchmal Angst, dass die Alpwirtschaft und somit die Sennenbruderschaft aussterben könnte?

Was die Alpwirtschaft angeht, habe ich keine Angst. Die Bauern müssen das Vieh auf die Alp geben – sie haben sonst nicht genügend Fläche, um die Tiere zu ernähren. Ausserdem sind die Alpen auch für den Tourismus in der Schweiz nach wie vor wichtig.

Welche Aufgaben stehen Ihnen nun bevor? Oder einfacher gefragt: Was macht so ein Sennenvater eigentlich?

Als Nächstes steht eine Wallfahrt nach Einsiedeln an, die wir mit der Sennenfamilie antreten. Eine weitere Aufgabe ist es, als Fahnendelegation mit dem Sennenvorfähnrich an der Beerdigung von ehemaligen Senneneltern teilzunehmen. Ansonsten ist der Sennenvater verpflichtet, neue Mitglieder anzuwerben.

Was für einen Status geniesst man als Sennenvater?

Mit dem Amt sind Sympathien und eine gewisse Anerkennung verbunden. Wir wurden in letzter Zeit vermehrt auf dieses Amt angesprochen.

Dann hat die Bruderschaft heute in der Alplandwirtschaft noch immer hohen Stellenwert?

Ja. Sie sorgt noch immer für einen gewissen Zusammenhalt unter den Bauern und Älplern, was ich sehr schätze.

Wenn wir in die Zukunft blicken: Wird es die Sennenbruderschaft in 50 Jahren noch geben?

Ja, da bin ich überzeugt. Wenn wir die vier Sennen mit den Sennenmädchen sehen, wie sie mit der Alp und Landwirtschaft verbunden sind, macht das Mut für die Zukunft. Zudem ist die Mitgliedschaft keine grosse Sache – es wird ein einmaliger Beitrag von zehn Franken verlangt, mehr nicht.

Worauf freuen Sie sich in diesem Jahr besonders?

Wir freuen uns auf die Wallfahrt, wo wir Zeit mit der Sennenfamilie verbringen können. Auch an der nächstjährigen Sennenchilbi werden wir bis am Sonntagmittag wieder teilnehmen und das Amt an meinen Nachfolger übergeben. Es würde uns sehr freuen, an der nächsten Chilbi auch die Festlichkeiten in Bürglen wieder geniessen zu können.

Der Sennenvater und seine Frau Bernadette lagern und verkaufen den Käse vom Galtenebnet in ihrem Haus in Spiringen. Bild: Jana Arnold

(13. Oktober 2021)

Die Sennenbruderschaft 1593, nach einem Ausbruch der Maul- und Klauenseuche, wurde die Sennenbruderschaft Bürglen gegründet. Sie vereinigt die Sennen der Gemeinden Bürglen, Altdorf, Spiringen, Unterschächen und Schattdorf. Mitglied können jedoch alle werden, die katholisch und gewillt sind, die Aufnahmetaxe von 10 Franken zu bezahlen. Die Mitglieder treffen sich jährlich am 29. September zu einem Gottesdienst und der anschliessenden St. Michaelsgemeinde, wo die neuen Mitglieder der Sennenfamilie gewählt werden. Am Sonntag vor St. Gallus (16. Oktober) findet dann die Sennenchilbi in Bürglen statt. Die Bruderschaft konnte bereits Päpste, andere hohe Geistliche oder politische Würdenträger zu ihren Mitgliedern zählen. (ja)