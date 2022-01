Spiringen Dorfladen erzielt Umsatz im Rahmen der Erwartungen Nach den ersten neun Monaten seit der Eröffnung ist die Geschäftsführerin mit dem Verlauf des neuen Dorfladens zufrieden. Franz Imholz 10.01.2022, 13.00 Uhr

Im vergangenen April eröffnete der umgebaute und vergrösserte Dorfladen Spiringen seine Tore. Geschäftsführerin Margrit Imhof berichtet, dass sich der Umsatz nach den ersten neun Monaten im Rahmen der Erwartungen bewegt und sie mit dem Geschäftsverlauf zufrieden sei. Der Prima-Laden wird von der Volg-Gruppe mit einem grossem Sortiment beliefert. Daneben sind in den Regalen viele einheimische Produkte zu finden.

Grosse Nachfrage würden Frischprodukte und auch die einheimischen Produkte finden. Zudem bietet der Dorfladen in seinem Sortiment auch individuell zusammengestellte Geschenkkörbe an, welche besonders in der Vorweihnachtszeit grossen Anklang fanden. Auch freue sich das Dorfladen-Team natürlich über jeden einzelnen zusätzlichen Kunden.

Grosszügige Öffnungszeiten werden geschätzt

Im Dezember signierte die Autorin und Aquarellmalerin Heidi Wunderlin im Dorfladen Spiringen ihr biografisches Zeitzeugnis «Ein Leben zwischen Wildi und Zäämi». Dabei bot der Dorfladen seinen Besucherinnen und Besuchern eine Punschdegustation an. Es konnte eine grosse Wertschätzung der Bevölkerung für den Dorfladen und dessen Verkaufsteam festgestellt werden. Besonders geschätzt werden demnach die zuvorkommende Bedienung und die grosszügigen Öffnungszeiten.