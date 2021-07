Spiringen Eine Hommage an das Schächental: Kunst und Musik begeistern die Gäste Die Malerin Heidi Wunderlin lud zur Matinee im Butzen ein und sprach über ihr künstlerisches Schaffen. Musikalisch umrahmt wurde der Anlass von Peter Gisler und Carlo Gamma. 28.07.2021, 16.45 Uhr

Umgeben von einer wunderbaren Bergwelt im Schächental auf einer Sonnenterrasse im Butzen lebt die Malerin Heidi Wunderlin. Die Faszination der magisch-mystischen Bergwelt ist das Gefäss ihres Schaffens. «Ich möchte Gefühle und Inhalte vermitteln. Der Maler ist kein Fotograf, er ist eher ein Übersetzer», so die Künstlerin. «Der heutige Tag soll eine Hommage an die Schächentaler und ihr wunderbares Tal sein. Lasst den Alltag los und geniesst die Künste der Malerei, der Musik sowie der Naturerlebnisse, die sich alle drei vermischen.»

Von links: Künstlerin Heidi Wunderlin, der Wildhüter Fredy Arnold und die Musiker Peter Gisler und Carlo Gamma. Bild: PD

Unter diesem Motto der Künstlerin trafen sich am Sonntag, 25. Juli, im Butzen wiederum von Heidi Wunderlin eingeladene Gäste aus nah und fern zur Matinee. Die Künstlerin informierte mit viel Herzblut über ihr aktuelles und bisheriges Schaffen und erläuterte, wie von ihr Gefühle, Orte und Stimmungen malerisch umgesetzt werden. Anschliessend sprach der Urner Wildhüter Fredi Arnold über seine immense Erfahrung, seine oftmals dramatischen Berufserlebnisse und vor allem den Wandel des Wildhüterberufes. Mit Enthusiasmus appelliert Arnold an das Verhalten der Menschen gegenüber dem Wild sowie an das Naturverständnis. Arnold wisse nur zu gut, dass der Druck auf die Wildtiere enorm wächst.

Mit heimischen Werken und fernen Klängen umrahmt

Für die musikalische Umrahmung mit Konzertteil war Peter Gisler (Kontrabass und Schwyzerörgeli) zuständig. Zusammen mit Carlo Gamma am Saxofon zeigten die zwei Musiker eindrücklich ihre Virtuosität mit Eigenkompositionen von Peter Gisler (Göscheneralp), Eigenheiten aus dem südlichen Sizilien (Tarantelle), dem nahen Bayern sowie irische und südenglische Werke (Irlando, Dartmore). Musik, Malerei und Naturerlebnisse brachten die Gäste in eine «neue Sphäre des Geniessens und Loslassens». Der anschliessende Imbiss bot den Gästen Gelegenheit, sich kennen zu lernen. (RIN)

Die Ausstellung kann nach telefonischer Voranmeldung unter 041 870 36 63 bei der Künstlerin besichtigt werden. Weitere Infos findet man unter www.faszination-schaechental.ch.