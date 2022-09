Feuerwehr Spiringen nimmt neues Feuerwehrauto in Betrieb

Spiringen Feuerwehr nimmt neues Einsatzfahrzeug in Betrieb Die Feuerwehr Spiringen hat ihr ältestes Fahrzeug nach 37 Dienstjahren ersetzt. Ende August konnte ein neuer Ford Ranger von den Verantwortlichen in Betrieb genommen werden. Franz Imholz 09.09.2022, 16.30 Uhr

Bei der Übergabe des neuen Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr Spiringen freuen sich (von links): Esther Herger (Gemeinderätin Spiringen), Kilian Lagnaz (Klausengarage), Stefan Loretz (Lorbis), Stefan Dahinden (Feuerwehrinspektor Uri) sowie Sepp Gisler, Stefan Herger, Sepp Herger und Ruedi Brand (Feuerwehr Spiringen). Bild: Ramona Odermatt (Spiringen, 29. August 2022)

Am Montag, 29. August, fand bei der Klausengarage in Spiringen die Übergabe des neuen Feuerwehrfahrzeuges statt. Die Gemeindeversammlung hat an der Frühlingsgemeinde 2021 dem Bruttokredit von 75'000 Franken für ein neues Feuerwehrfahrzeug zugestimmt. Das neue Fahrzeug hat fünf Plätze und kann somit als Mannschaftstransporter sowie auch als Zugfahrzeug eingesetzt werden.