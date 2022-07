Spiringen Musiker vertonen Urner Gemälde ­Heidi Wunderlin hat zu einer Matinee in ihr Kunstatelier in den Butzen eingeladen. Mit dabei waren die Musiker Peter Gisler und Carlo Gamma. 19.07.2022, 16.17 Uhr

Am Sonntag hat ­Heidi Wunderlin zur Matinee einheimische Gäste in ihr Kunstatelier in den Butzen in Spiringen eingeladen. «Erlebnisse werden im Malen verarbeitet und mit Bildern kann der Blick ins Universum geöffnet werden. Das Malen bietet mir das Versinken in eine eigene Welt», so die Worte der Künstlerin bei ihrer Begrüssung.