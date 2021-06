KlausenpaPräventionskampagne «Super Biker» informiert Töfffahrer

Spiringen Präventionskampagne «Super Biker» informiert Töfffahrer auf dem Klausenpass Die Kantonspolizeien Uri und Glarus sensibilisieren am 19. Juni mit einer Aktion Motorradfahrer auf dem Klausenpass und geben auch Tipps und Tricks ab. 15.06.2021, 11.49 Uhr

(pd/RIN) Auf dem Urnerboden an der Klausenstrasse findet am Samstag, 19. Juni, bei guter Witterung die Aktion «Super Biker» statt. Diese ist eine Präventionskampagne der Kantonspolizeien Glarus und Uri, in Zusammenarbeit mit dem Amt für Strassen- und Schiffsverkehr des Kantons Glarus und dem Ziel, die Zahl der Motorradunfälle zu senken. Vertreter beider Polizeikorps werden anwesend sein, um die motorradbegeisterten Personen zu empfangen, wie die Kantonspolizei Uri in einer Mitteilung schreibt. Es werden Fragen rund ums Motorrad, zur Verkehrssicherheit und Unfallprävention beantwortet. Der Experte des Strassenverkehrsamtes kann zudem technischen Fragen auf den Grund gehen.