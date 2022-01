Patenschaft Schweizer Berggemeinden hilft bei Seilbahnsanierung

Spiringen Traditionsbahn im Schächental wird auf den neuesten Stand gebracht Aus den Berggemeinden wäre die Hilfe der Schweizer Patenschaft Berggemeinden nicht wegzudenken. Sie verhilft auch der Drahtseilbahn Witerschwanden-Eggenbergli zu neuer Stärke. Christian Tschümperlin Jetzt kommentieren 02.01.2022, 18.00 Uhr

Aus dem Gespräch mit Othmar Gisler aus Spiringen ist Erleichterung zu hören. Er ist Präsident der Drahtseilgenossenschaft Witerschwanden-Eggenbergli und betont:

«Wir sind sehr glücklich über die Unterstützung durch die Patenschaft Berggemeinden. Ohne sie ginge es nicht.»

Für die Seilbahn in Spiringen und ihre Anwohner ist es das perfekte Weihnachtsgeschenk. Im Dezember 2021 konnte die Schweizer Patenschaft für Berggemeinden mit Sitz in Zürich an die Gesamtrevision der Luftseilbahn bereits Spendengelder von 93’371 Franken vermitteln. Das Projekt kostet insgesamt fast eine Million Franken und wird auch vom Bund, dem Kanton, den Gemeinden Bürglen und Spiringen und der Korporation Uri mitgetragen. Zur Bewältigung der Restkosten springt nun also die Patenschaft mit ihren Spendern und Gönnern ein. Die Zusammenarbeit kam nicht zufällig zu Stande: «Wir haben die Patenschaft angefragt. Die Einnahmen aus dem Seilbahnbetrieb sind nicht allzu gross. Trotzdem sind wir vor der nötigen Revision nie in die roten Zahlen gerutscht.»

Die Gesamtrevision der Seilbahn der Drahtseilgenossenschaft Witerschwanden-Eggenbergli in Spiringen kostet fast eine Million Franken und wird von der Patenschaft Berggemeinden grosszügig unterstützt. Bild: PD

Spiringen ist ein typisches Beispiel für eine Urner Berggemeinde: Die vier Luftseilbahnen Ratzi, Chipfen-Tristel, Eggenbergli und Fisetengrat auf dem Urnerboden führen in schwindelerregende Höhen. Nebst der Personenbeförderung werden auch Güter für den täglichen Gebrauch wie Lebens- und Futtermittel oder Material befördert. Die Vier-Personen-Gondel Witerschwanden-Eggenbergli mit ihren vier Zwischenhalten gehört seit 1953 zum Inventar. Die Talstation befindet sich beim Weiler Witerschwanden, kurz vor Spiringen. Erschlossen werden nebst Ferienhäusern in Sulztal, Steinboden und Rüti vor allem elf Bauernbetriebe im Gebiet Ruolisberg, Eggenbergli Oberschwand sowie auf den beiden Privatalpen Unter- und Oberwängi. Gisler sagt:

«Die Kinder der anliegenden Bauernhöfe stehen morgens früh auf, fahren mit der Seilbahn ins Tal, was ihnen den Weg zur Schule erleichtert.»

Die Seilbahn steht auch Touristen offen. Die Fahrt auf der gesamten 1500 Meter langen Strecke dauert rund sieben Minuten.

Sie gilt als erste vollautomatische Seilbahn der Schweiz mit vier Ausstiegsstationen

Witerschwanden-Eggenbergli stellt nach wie vor ein interessantes Zeugnis schweizerischer Seilbahntechnik dar. Sie ist repräsentativ für die sehr stabi­len Schifflibahnen, die im Bereich der Heimwesen und Alperschliessungen erfolgreich eingesetzt werden. 1984 wurde die Seilbahn das letzte Mal total erneuert und auf den fahrgastgesteuerten Jeton- und Münzbetrieb umgestellt. «Unsere Seilbahn war die schweizweit erste vollautomatische Bahn mit vier Ausstiegsstationen», so Gisler.

Die letzte Revision liegt beinahe 40 Jahre zurück. Mittlerweile machen sich zahlreiche Mängel und Alterserscheinungen bei der Bahn bemerkbar. Bild: PD

Da diese Revision nun also beinahe 40 Jahre zurückliegt, treten immer häufiger Alterserscheinungen zu Tage, die aufwendige Reparaturen nach sich ziehen und auch die Ersatzteile-Beschaffung wird nicht einfacher. Um die Erschliessung der Heimwesen auch in der Zukunft sicher­zustellen, muss eine Gesamtrevision der Seilbahn erfolgen. Der Umbaustart ist auf Anfang April 2022 festgelegt, die Arbeiten dauern zirka sechs Wochen. «Aktuell sind wir in der Planungsphase», sagt Gisler. Das Fundraising sei nicht zuletzt dank der Patenschaft weitgehend abgeschlossen.

Die Patenschaft hilft, wo es brennt

Die Hilfe der Schweizer Patenschaft für Berggemeinden ist in Uri kein Einzelfall. Es existieren Projekte in Altdorf, Bürglen, Isenthal und Unterschächen. 2021 flossen über 1,4 Millionen Franken in den Gotthardkanton. Das weiss man auch in der Volkswirtschaftsdirektion anzuerkennen. Landammann Urban Camenzind erklärt in der Hauszeitschrift, der «Patenschaft-Post»:

«Die finanzielle Unterstützung wird selbstverständlich sehr geschätzt. Mindestens so wichtig ist aber der daraus entstehende Kontakt zwischen Tal- und Berggebiet, der das gegenseitige Verständnis fördert.»

Aus Projekten der Schweizer Patenschaft für Berggemeinden entstehen regelmässig Kontakte, die auch nach dem Abschluss eines Vorhabens noch gepflegt werden und Bestand haben. «Persönliche Kontakte sind eine Bereicherung sowohl für Leute aus dem Unterland als auch für Berglerinnen und Bergler. Sie tragen viel dazu bei, dass wir uns besser verstehen und sehen, dass meist jede Medaille zwei Seiten hat.»

Schweizweit hat die Schweizer Patenschaft für Berggemeinden alleine im Dezember 2021 rund fünf Millionen Franken für 47 Projekte gesprochen. Geschäftsleiterin Barbla Graf sagt: «Seit über 80 Jahren darf die Schweizer Patenschaft für Berggemeinden auf die treue Unterstützung von vielen Gönnerinnen und Gönnern zählen. Dies sind Privatpersonen, Firmen, Stiftungen, Gemeinden und Kantone.»

Die Seilbahn der Drahtseilgenossenschaft Witerschwanden-Eggenbergli in Spiringen liegt im wilden Schächental. Bild: PD

Die Schweizer Patenschaft für Berggemeinden setzt sich seit Ihrer Gründung für die Erhaltung der Bergdörfer als zeitgemässen und lebensvollen Kultur- und Arbeitsraums ein und hilft mit, dass die Bergregionen bewohnbar, bewirtschaftet und gepflegt bleiben. Nach sorgfältiger Abklärung der Projekte übernimmt es die Schweizer Patenschaft für Berggemeinden, Geldgeber zu suchen und sie dazu zu bewegen, eine Gemeinde, Genossenschaft oder Korporation bei ihrem Vorhaben zu unterstützen.

Experten knüpfen lebenslange Freundschaften

Alle Vorstandsmitglieder der Schweizer Patenschaft für Berggemeinden arbeiten ehrenamtlich, beziehen also keine Spesen. Jährlich investieren sie gemeinsam rund 10’000 Arbeitsstunden. Werner Blumer aus Zollikon ist einer von ihnen. Er ist seit 36 Jahren für die Patenschaft tätig, vorrangig im Kanton Uri und hat das Projekt in Spiringen an die Hand genommen. Er sagt:

«Ich habe das Urnerland von seiner schönsten Seite kennen gelernt und fuhr auch schon in der Witerschwanden-Eggenbergli-Kabine mit.»

Die Projekte wechseln sich ab, meist kommen in Uri aber Berggemeinden aus den Seitentälern in den Genuss von Hilfe. Überall konnten die Experten der Patenschaft Berggemeinden bei Strassen, Seilbahnen und der Wasserversorgung und zahlreichen weiteren Infrastrukturaufgaben mithelfen. Das sei befriedigend: «Ich bin nach Abschluss aller Vorabklärungen häufiger auch selber vor Ort und treffe wichtige Ansprechpersonen. Manchmal entwickeln sich über die Kontakte lebenslange Freundschaften. Die Urner sind sehr offen», wertschätzt er seine Arbeit. Und die Gönnerinnen und Gönner, die oft anonym bleiben wollen und den Prozess jeweils mit Argusaugen verfolgen, freue es auch, wenn ihr Geld gut investiert werde.

Die Erfolgsgeschichte musste zuerst erkämpft werden

Barbla Graf ist Geschäftsleiterin der Schweizer Patenschaft für Berggemeinden. Bild: PD

In den 82 Jahren seit der Gründung konnte die Schweizer Patenschaft für Berggemeinden in allen Bergkantonen und im Jura Beiträge von über 650 Millionen Franken ausrichten. Initialisiert wurde der Verein im Kriegsjahr 1940 durch das in Zürich praktizierende Arzt-Ehepaar Olga und Paul Cattani aus Engelberg in Obwalden. Im ersten Schreiben verwiesen die Cattanis auf die grassierende Arbeitslosigkeit während des Krieges und appellierten an die Solidarität. «Besonders grotesk, aber für die damalige Zeit typisch war der Entscheid des Kantons Zürich, der die geplante Geldsammlung gestützt auf den Artikel im neuen Armengesetz ‹Betteln ist verboten› untersagte», ist auf der Website der Patenschaft zu lesen. Aber die Cattanis und ihre Mitstreiter gaben nicht auf. Unterstützung erfuhren sie durch die Presse. Die Schweizer Filmwochenschau etwa nahm einen Beitrag in ihr Programm auf. Die Filmwochenschau kann in gewisser Weise als Vorgängerin der «Tagesschau» bezeichnet werden. Sie wurde zwischen 1940 und 1975 in den Kinos vor dem Hauptfilm ausgestrahlt. Und so gelang es schliesslich, das Sammlungsverbot rückgängig zu machen. Die Erfolgsgeschichte konnte beginnen. Barbla Graf erklärt dazu:

«In den Bergen zu leben, ist mit viel Arbeit verbunden, das ist weit entfernt von der Ferienromantik. Dass das Berggebiet für uns alle als Erholungsraum erhalten bleibt, ist vor allem der Verdienst der Bergbevölkerung. Mit viel Engagement und grosser Sorgfalt pflegen die Bergbewohner ihre Weiler, Dörfer und Täler.»

Dies sei angesichts der knappen finanziellen Mittel eine sehr beachtenswerte Leistung.

