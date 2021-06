Spiringen: Frauen dominieren Jungschützen-Wettschiessen

Spiringen Zwei Frauen dominieren das Jungschützen-Wettschiessen 79 Jungschützinnen und Jungschützen haben ihr Können unter Beweis gestellt und sich in Spiringen gemessen. 15.06.2021, 18.04 Uhr

(pd/RIN) Am vergangenen Wochenende konnten bei idealen Wettkampfbedingungen die Verantwortlichen Felix Zurfluh und Bruno Gamma von der SG Seedorf, welche auch dieses Jahr die Kantonalen Jungschützenanlässe koordinieren, 79 Jungschützinnen und Jungschützen sowie 19 Schiesslehrer am Kantonalen Jungschützen-Wettschiessen in Spiringen begrüssen. Felix Zurfluh dankte den Organisatoren für das Gastrecht in ihrem Stand.