Adventsmarkt in Spiringen bescherte vorweihnachtliche Stimmung Viel Selbstgemachtes, Köstlichkeiten und Filmvorführungen begeisterten am vergangenen Wochenende die Besucher am Adventsmarkt. Franz Imholz 04.12.2019, 05.00 Uhr

Bernadette Gisler präsentiert ihr grosses Sortiment an Selbstgemachtem. Bild: Franz Imholz, Spiringen, 30. November 2019

Am vergangenen Samstag, 30. November, und Sonntag, 1. Dezember, fand in Spiringen der Adventsmarkt bereits zum zweiten Mal in der Turnhalle statt. Bei vielfältigem Angebot war der Publikumsaufmarsch gross. Die Marktleute konnten dank gutem Qualitätsniveau regen Absatz verzeichnen.