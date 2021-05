Spitex Uri Pflege während der Pandemie: «Die Einsatzbereitschaft war beispiellos» Das vergangene Coronajahr war für die Spitex Uri kräftezehrend. 74'700 Einsätze waren 2020 zu verbuchen. Verdoppelt haben sich die psychiatrischen Pflegestunden. Remo Infanger 09.05.2021, 15.17 Uhr

Abstand halten, Social Distancing und Körperkontakt nur, wenn nötig – so lauten die mittlerweile allen bestens bekannten Devisen in Zeiten der Covid-19-Pandemie. Das wird besonders dann zur Herausforderung, wenn die eigentliche Arbeit im genauen Gegenteil besteht – wenn Fürsorge und Nähe zum Menschen die zentralen Bestandteile des Arbeitsalltags ausmachen. Dass die Pandemie gerade der Gesundheitsbranche viel abverlangte, hat auch die Spitex Uri im vergangenen Jahr feststellen müssen.

Vom Stützpunkt in Schattdorf werden die Einsätze koordiniert. Bild: PD

Weil die vielen Klienten zur Hauptrisikogruppe gehören und Körperkontakt in der Pflege unvermeidbar ist, war besonders viel Fingerspitzengefühl gefragt. «Es ist eindrücklich, wie die Mitarbeitenden mit der herausfordernden Situation umgegangen sind», betont Esther Pfründer, Geschäftsführerin der Spitex Uri. Gerade das Arbeiten unter der konsequenten Einhaltung der strengen Schutzmassnahmen sei kräftezehrend. «Die Spitex-Arbeit konnte trotz all den Schwierigkeiten gemeistert werden, engagiert mit beeindruckendem Einsatz», so Pfründer.

Dem pflichtet auch Präsident Michael Zgraggen bei und führt aus: «Vor einem Jahr herrschte grosse Ungewissheit. Man musste anfangs lernen, was der Umgang mit einer Pandemie anbelangt, arrangierte sich so gut es geht und fand Mittel und Wege», so Zgraggen. Mittlerweile würde vieles einfacher gehen. «Man hat sich an einige Dinge gewöhnt und Erfahrungswerte gewonnen.»

Esther Pfründer, Geschäftsführerin der Spitex Uri. Bild: PD

«Komplexität der Einsätze nimmt zu»

Weniger zu tun gab es wegen der Coronakrise denn auch nicht – im Gegenteil: So haben die Mitarbeitenden der Spitex Uri 2020 insgesamt 770 Klienten gepflegt und betreut. Das entspricht 74'700 Einsätzen im Jahr und 16'200 Stunden Wegzeiten, welche die Mitarbeitenden im ganzen Kantonsgebiet zurückgelegt haben. Das sind 11,5 Prozent mehr aufgewendete Pflegestunden als im coronafreien Vorjahr. «Die Zunahme der Einsätze hat sicherlich auch mit Corona zu tun, aber nicht nur», weiss Esther Pfründer. «So stellen wir etwa fest, dass die Komplexität der Pflegeeinsätze zunimmt.» Man führe das darauf zurück, dass die Spitäler Patienten früher nach Hause entlassen und damit die Spitex die weitere Pflege übernimmt, auch in Zusammenarbeit mit dem Spital. «Es ist aber auch so, dass der Schritt ins Altersheim aufgrund der Coronasituation vielleicht kritischer überlegt wird», führt Pfründer aus. So gehe man davon aus, dass das veränderte Verhalten sich weiterhin auf die Anzahl der Einsätze auswirke.

Michael Zgraggen, Präsident der Spitex Uri. Bild: PD

Im ersten Halbjahr 2020 war die Spitex auch für Coronatests in Uri verantwortlich – insbesondere bei immobilen Personen, die nicht im Testzentrum im Spital getestet werden konnten. «Dies erforderte einiges an Planung, da der übrige Betrieb natürlich weiterlaufen musste», sagt Michael Zgraggen. Die Mitarbeitenden, die sich freiwillig für diesen Dienst meldeten, mussten geschult werden. «Diese Einsatzbereitschaft und die Flexibilität waren beispiellos.»

Psychiatrische Pflegestunden haben sich verdoppelt

Sogar verdoppelt seit der Pandemie haben sich die Stunden der ambulanten Psychiatriepflege. Seit 2019 begleitet die Spitex Uri die Langzeitbetreuung zu Hause, aber auch der Übergang nach Klinikaufenthalten in den Lebensalltag. «Es zeigt sich, dass Menschen in Krisensituationen oft längere Zeit Hilfe und Begleitung für die Bewältigung des Alltags benötigen», so die Spitex Uri im Jahresbericht. «Gerade die Coronapandemie mit den notwendigen Massnahmen wirkte sich stark auf die Psyche vieler Menschen aus.» 830 psychiatrische Pflegestunden wurden 2020 verrechnet.

74'700 Einsätze hat die Spitex Uri im vergangenen Jahr getätigt. Archivbild: PD

Nach wie vor von einer Erfolgsgeschichte spricht die Spitex Uri beim Frischmahlzeitendienst, der Ende 2018 eingeführt wurde. 12'600 warme Mahlzeiten, zubereitet in der Küche des Kantonsspitals Uri, wurden im vergangenen Jahr ausgeliefert. Dass diese Dienstleistung einen erneuten Anstieg erlebt hat, könne ein Stück weit ebenfalls auf die Pandemie zurückzuführen sein. So hat der Frischmahlzeitendienst im Lockdown im Frühling 2020 «einen regelrechten Boom erlebt», heisst es im Bericht. Dies erforderte die Rekrutierung weiterer Mahlzeitendienstfahrenden und die Anpassung der Logistik.

Annalise Russi verlässt den Vorstand – Maya Hirt übernimmt ihr Amt

An der GV, die am vergangenen Donnerstag über den Korrespondenzweg stattgefunden hat, gab es auch Neuigkeiten bei den Wahlen. So verlässt Annalise Russi im Hinblick auf ihre bevorstehende Pensionierung nach sechs Jahren den Vorstand. «Für ihr grosses Engagement sowie ihre emphatische und zielgerichtete Arbeit danken wir Annalise Russi ganz herzlich», so Michael Zgraggen. Eine Nachfolgerin konnte bereits gefunden werden; Maya Hirt wird das Personal-Ressort übernehmen. Der wiedergewählte Vorstand heisst Maya Hirt im Team herzlich willkommen. Aus der Jahresrechnung des Betriebs resultieren Einnahmen von rund 3,57 Millionen und Ausgaben von 6,47 Millionen Franken bei einem Kantonsbeitrag von rund 2,9 Millionen Franken. Im Kantonsbeitrag enthalten ist eine halbe Million Franken an die gesetzlich vorgegebene Restfinanzierung an die Pflegekosten.