Skisport Spitzenresultate für die Urner Meret Muheim und Noah Gisler Am Jochpass kämpften die Urner Nachwuchsathletinnen und Nachwuchsathleten um wertvolle Wettkampfpunkte. 15.02.2022, 21.35 Uhr

Meret Muheim wurde mit zwei ausgeglichenen Läufen als U14-Fahrerin Gesamtfünfte. Bild: PD

Am Sonntag, 13. Februar, standen die Zentralschweizer Nachwuchsfahrer bereits wieder am Jochpass in Engelberg im Einsatz. Im Rahmen des ZSSV Rubin Cups wurde das dritte von acht Cup-Wertungsrennen ausgetragen. Im Feld der 114 Teilnehmenden erreichten die 19 gestarteten Urner Nachwuchsfahrerinnen und -fahrer bei den Mädchen und Knaben je den fünften Tagesrang.

Der SC Bannalp-Wolfenschiessen zeichnete für das zehnte U16-Punkterennen im Verbandsgebiet des Zentralschweizerischen Schneeportverbandes ZSSV der laufenden Saison verantwortlich.

Riesenslalom in zwei Läufen ausgetragen

Bei sehr guten Wettkampfbedingungen wurden auf der Jochpass-Rennpiste mit einer Höhendifferenz von 290 Metern ein Riesenslalom in zwei Läufen ausgetragen. Bei strahlendem Sonnenschein wurde den jungen Teilnehmenden mit je 37 Toren einiges von ihrem Können abverlangt. Neben Swiss-Ski-Wettkampfpunkten für bessere Startpositionen wurde auch im Rahmen des ZSSV Rubin Cup um wertvolle Wertungspunkte gekämpft. Mit einer Steigerung im zweiten Lauf konnte sich die Flüelerin Meret Muheim, am Start für den SC Attinghausen, noch um einen Rang verbessern und wurde als Tagesfünfte als Vierte ihrer Kategorie U14 klassiert. Die U16-Fahrerin Lilly Briker vom SC Atthinghausen, nach dem ersten Lauf noch an sechster Stelle liegend, büsste im zweiten Lauf zwei Plätze ein und wurde schliesslich im achten Rang klassiert.

Die U12-Fahrer zeigten einmal mehr gute Leistungen. Noe Huwyler, SC Attinghausen, lag nach dem ersten Lauf sogar an sechster Stelle, verbremste allerdings den zweiten Lauf im oberen Teil etwas, verlor dadurch zwei Ränge und wurde starker Achter. Sein Klubkollege Dario Baumann wurde mit zwei guten Läufen Zehnter. Auch der Unterschächner Nachwuchsfahrer Silvio Briker zeigt als Zwölfter inmitten von USV Kaderfahrern eine gute Leistung in der Kategorie U12.

Der U14-Fahrer Noah Gisler, SC Gotthard Andermatt, zeigte einmal mehr seine ausgezeichnete Verfassung und siegte mit fast zwei Sekunden Vorsprung in seiner Kategorie, was in der Endabrechnung die fünftbeste Tageszeit für den Schattdorfer bedeutete. Ebenfalls in die Top Ten schafften es in dieser Kategorie Luca Baumann, SC Attinghausen, als Sechster, und Elias Grau, SC Gotthard Andermatt, als Siebter. Jonas Zurfluh, SC Attinghausen, zeigte als Sechster im ersten Lauf sein Können, fiel aber im zweiten Lauf noch auf Rang 13 zurück. Gian Arnold, SC Edelweiss Bürglen, sowie sein Klubkollege Luis Luginbühl und der Unterschächner Luis Briker konnten sich mit soliden Leistungen in der Ranglistenmitte in der starken Kategorie U14 einordnen.

Den Heimvorteil in Andermatt nutzen

Am kommenden Samstag, 19. Februar, bietet sich für die Urner Nachwuchsfahrer der Jahrgänge 2006 bis 2014 bei der Grand Prix Migros Premiere in Andermatt eine weitere Startgelegenheit. Auf drei verschiedenen Rennstrecken auf der Piste Grossboden am Nätschen in Andermatt versuchen die Urner, ihren Heimvorteil zu nutzen und sich unter den knapp 450 Startenden einen Startplatz für das grosse Saisonfinal vom 24. bis 27. März in Obersaxen zu ergattern. (pd/RIN)