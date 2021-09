Andi Imhof tritt am Bürgler Nationalturntag zur Titelverteidigun

Sport Andi Imhof tritt am Bürgler Nationalturntag zur Titelverteidigung an Am 11. September 2021 werden rund 240 Nationalturner aus der ganzen Schweiz in Bürglen zum 56. Zentralschweizer Nationalturntag antreten. Mit gut 40 Athleten stellt der organisierende Verein, der Nationalturnerriege Turnverein Bürglen, die meisten Teilnehmer. 08.09.2021, 17.43 Uhr

Das 27 Personen starke Organisationskomitee des Zentralschweizer Nationalturntags in Bürglen ist mit den Arbeiten so weit vorgeschritten, dass der OK-Präsident Arnold Stefan verlauten darf:

«Wir sind bereit und es wird ein grossartiges Fest.»

Dass der Anlass so gut vorbereitet ist, ist nicht selbstverständlich, ist doch die Organisation rund um das Coronavirus um einiges aufwendiger als sonst schon. Aber die Nationalturnerriege Bürglen und ihr Stammverein, der Turnverein Bürglen, haben sich gemäss einer Mitteilung des Organisationskomitees nicht gescheut, die Arbeit immer weiterzutreiben, um den Athleten ein würdiges Fest zu bieten.



Auch diese «Mathys» Treichel wird im Gabentempel stehen. Bild: PD

Den Athleten werde nebst der guten Infrastruktur auf dem Sportplatz Loch auch ein grosszügiger Gabentempel präsentiert. Die Gabensammlung sei ein voller Erfolg gewesen. Das Gabenkomitee um Imhof Markus hat nebst den traditionellen Holzpreisen und Glocken auch noch Ski, Bikes, Uhren und als Hauptpreis für die Elite-Kategorie A eine Woche Ferien im Catrina Resort in Disentis im Gabentempel ausgestellt.

Auch die Zuschauer kommen in den Genuss eines Gabentempels: Es werden Losverkäufer vor Ort sein, um die letzten Tombola-Lose zu verkaufen. «Zugreifen lohnt sich, nebst Ferien im Catrina Resort in Disentis, Fischer Ski ist auch ein tolles E-Bike als Hauptpreis dabei», informiert der Tombola-Verantwortliche Arnold André.

Kein Abschiedsfest für Andi Imhof

Andi Imhof wird auch 2022 Wettkämpfe bestreiten. Bild: PD

Wie in der Schwinger Szene schon gemunkelt wurde, wird Andi Imhof dem Schwingen und Nationalturnen auch im Jahr 2022 erhalten bleiben. Somit stellt sich die Frage, wer den Altmeister am ehesten herausfordern können wird. Geschenkt wird aber Imhof sicher nichts, neben Lussi Marco aus Ennetbürgen und dem Marthaler Vollenweider Jeremy wird sicher auch der einheimische Herger Matthias ein Wörtchen um den Tagessieg mitreden wollen. Nebst den zu den Favoriten gehörenden Herger und Imhof, starten auch noch sechs weitere Athleten der Nationalturnerriege Bürglen in der Elite-Kategorie A, diese Anzahl Turner ist sehr erfreulich und zeigt die Qualität der Nachwuchsförderung der Urner Nationaltuner.



Kann Herger Matthias seinen Klubkollegen Imhof Andi wieder aufs Kreuz legen? Erster Nationalturner Sieg für Herger 2019 am Thurgauer Nationalturntag. Bild: PD

Nicht nur in der Elite-Kategorie sind die Urner Nationalturner sehr gut vertreten, auch in den Jugendkategorien sind nicht weniger als 40 Urner im Einsatz.

Jonas Gisler strebt trotz Rekrutenschule einen weiteren Nationalturner Kranz an. Bild: PD

Frühes Erscheinen lohnt sich

Erfreulicherweise dürfen am Samstag, 11. September, auch Zuschauer in Bürglen begrüsst werden, da alles unter freiem Himmel stattfindet, dürfen 500 Personen (ohne Zertifikat) am Anlass teilhaben. Nicht nur wegen der Zuschauerbeschränkung lohnt sich das frühe Erscheinen auf dem Sportplatz Loch, ist es doch auch sehr eindrücklich, ab 8.30 Uhr die Athleten bei den Vornoten (Schnelllauf, Bodenturnen, Steinheben, Hochweitsprung, Weitsprung und Steinstossen) zu bestaunen. Bereits um 10.30 Uhr werden die ersten Zweikämpfe (Ringen/Schwingen) stattfinden. Die Schlussgänge sind auf 16 Uhr terminiert. (jb)