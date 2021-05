Sport Der Saisonstart ist für die Urner Nationalturner bestens gelungen Über 100 Teilnehmende aus der ganzen Schweiz nahmen am Tösstaler Nationalturn-Hallenwettkampf teil. Auch eine Urner Truppe mischte sehr erfolgreich mit. Roman Imhof 13.05.2021, 18.35 Uhr

Die Urner Teilnehmer am Hallenwettkampf: (hinten von links) Roner Roman, Roner Remo, Gisler Fabio, Püntener Luca. Vorne von links: Herger Ramon, Gnos Linis, Huwyler Liam, Huwyler Noe. Bild: PD

«Endlich», dachte so mancher Athlet, als der erste Wettkampf seit langer Zeit startete. Über 100 Teilnehmende aus der ganzen Schweiz nahmen die Gelegenheit wahr, am Tösstaler Nationalturn-Hallenwettkampf teilzunehmen. Unter den acht angereisten Urnern waren mit Liam Huwyler und Linus Gnos zwei Athleten am Start, die schon ihr Talent aufzeigen konnten. In der Kategorie Jugend Piccolo war gegen die zwei Attinghauser kein Kraut gewachsen, sie dominierten den Wettkampf klar und machten den Tagessieg unter sich aus, im Gang der Punktehöchsten bezwang Liam Huwyler seinen Cousin Linus Gnos mit einem herrlichen Hüfter.