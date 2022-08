Floorball Uri trainiert in Tenero

Sport Der Urner Unihockeynachwuchs hat in Tenero trainiert – aber nicht nur Unihockey Im Sportzentrum haben die Sportlerinnen und Sportler an ihren Fähigkeiten geschliffen. Dabei schauten die Kinder und Jugendlichen auch über den Tellerrand. 04.08.2022, 15.39 Uhr

Das erste Unihockeytraining hat in Losone stattgefunden. Bild: PD

Ab ins Trainingslager im Centro Sportivo Tenero (CST); das hat es kürzlich für zirka 60 junge Unihockeyspielerinnen und -spieler vom Floorball Uri geheissen. Nach zwei Jahren ohne Lager sei die Freude auf die Trainingswoche ab 24. Juli noch grösser gewesen, heisst es in einer Medienmitteilung des Vereins. Der erste Tag ist denn auch schnell vorbei gewesen – nach der Ankunft sind die Zelte bezogen worden, bevor schon das Nachtessen bereitstand.

Anderntags hat der Tag früh begonnen: Um 7 Uhr sind alle Lagerteilnehmenden los auf eine Joggingrunde. «Schliesslich muss man sich das Morgenessen ja verdienen», werden die Leiterinnen und Leiter in der Mitteilung zitiert. Direkt nach dem Frühstück reisten die älteren Spielerinnen und Spieler nach Losone, um das erste Unihockeytraining des Lagers zu absolvieren. Und die Jüngeren? Sie mussten schwere Entscheidungen treffen: Die Kinder und Jugendlichen durften sich der grossen Infrastruktur des CST bedienen. Von Kanufahren über Bogenschiessen und Klettern bis hin zu BMX-Fahrten und mehr war alles dabei. Pro Tag durften die Lagerteilnehmenden je drei Aktivitäten ausprobieren.

Die Unihockeyspielerinnen und -spieler hatten die Gelegenheit, Bogenschiessen auszuprobieren. Bild: PD 60 Mitglieder des Floorballs Uri sind nach Tenero gereist. Bild: PD Urner Schwinger und Unihockeyspieler sind in Tenero aufeinandergetroffen. Der klare Sieger: Elia Arnold. Bild: PD Auch für das leibliche Wohl war gesorgt. Bild: PD Für die älteren Floorballerinnen und Floorballer ging es nach dem Frühstück direkt nach Losone los, um das erste Unihockeytraining zu absolvieren. Bild: PD Während des Kletterns Schere-Stein-Papier spielen? Kein Problem! Bild: PD

Neues Wochenprogramm stösst auf Anklang

Am Nachmittag sei dann ein Rollentausch erfolgt – die Jüngeren nach Losone, die Älteren in der Zwickmühle, für welche Sportarten sie sich entscheiden wollen. Dabei hätten die Leiter erstmalig das polysportive Angebot Selbstverteidigung ins Wochenprogramm aufgenommen. «Dieses kam gar nicht so schlecht an bei den Jugendlichen. Auf jeden Fall war dieser Kurs sehr lehrreich», heisst es in der Mitteilung.

Neben neuen Aktivitäten ist eine Tradition geblieben: Das Unihockeyturnier in der Mitte der Lagerwoche. Dort treten morgens Gross und Klein miteinander und in Gruppen gegeneinander an. Im selben Team geht es dann am Nachmittag weiter an die Lagerolympiade. «Der Mittwoch wird wohl immer einer der schönsten Tage im Tenerolager der Floorballerinnen und Floorballer bleiben», schreiben die Verantwortlichen. Der Hintergrund: Die gesamte Mannschaft ist den ganzen Tag von früh bis spät zusammen.

Urner Schwinger treffen auf Urner Unihockeyspieler

Das Sportcenter in Tenero ist wohl beliebt bei den Urner Sportvereinen. So kam es, dass sich die Urner Schwinger und die Urner Unihockeyspieler mehrmals über den Weg liefen. Am Donnerstagabend trafen sie sich dann gewollt im Rahmen eines freiwilligen Schwingtrainings. Zum Abschluss gab es dann ein Turnier unter den freiwilligen Jungs. Dabei sei Elia Arnold als klarer Sieger hervorgegangen. (zgc)