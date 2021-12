Der Rollhockey-Club Uri trifft auf den Krisenclub Montreux

Sport Hier zählt nur ein Sieg: Rollhockey-Club Uri trifft auf den Tabellenletzten Am Samstagabend trifft der RHC Uri auf den Krisenclub Montreux. Aber auch beim RHC Uri sieht es nicht besonders rosig aus – ein Sieg muss her. Joshua Imhof 10.12.2021, 16.41 Uhr

Nach drei spielfreien Wochenenden greift der RHC Uri wieder ins Meisterschaftsgeschehen ein. Das Team von Trainer Carlos Sturla gastiert am Samstagabend (Anpfiff 18 Uhr) beim Tabellenschlusslicht Montreux HC. Montreux musste im Sommer zahlreiche gewichtige Abgänge hinnehmen. Mit den beiden ehemaligen Nationaltorhütern Guillaume Oberson (zu Pully, NLB) und Jean-Pierre Vizio (zu Uttigen) verliessen zwei Urgesteine den Verein. Hinzu kam der Abgang von Captain Tiago Sousa (zu Uttigen).

Die Verantwortlichen reagierten in letzter Sekunde mit der Verpflichtung von zwei Argentiniern und einem Portugiesen auf den Aderlass. Die Neuzugänge konnten die Abgänge bislang allerdings nicht kompensieren. Nach 7 Spielen stehen die Westschweizer mit erst einem Sieg und einem Torverhältnis von -23 am Tabellenende. Ein Sieg ist für die Urner deshalb Pflicht, doch Uri-Trainer Carlos Sturla warnt:

«Wir dürfen Montreux keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen. Obwohl die Endresultate häufig eindeutig waren, gab es in jedem Spiel längere Phase, in denen sie den Gegnern ebenbürtig waren.»

Ebenbürtig mit dem Gegner war auch der RHC Uri bislang in praktisch jedem Spiel. Dennoch stehen auf der Habenseite erst 3 Siege (einer davon in der Verlängerung) und 8 Punkte zu Buche.

Qualität dank Blockwechseln

Die fehlenden Punkte sind hauptsächlich dem Umstand geschuldet, dass die Mannschaft die Leistung selten über 50 Minuten hinweg abrufen konnte. Weder bei den erhaltenen noch bei den erzielten Toren fallen die Urner negativ auf. Folglich liegt der fehlende Erfolg darin begründet, dass die Urner die Tore in den entscheidenden Momenten nicht erzielen beziehungsweise sie die Tore in diesen Phasen erhalten. Trainer Carlos Sturla implementierte im Spiel gegen Genf ein komplett neues Spielsystem. Mit Blockwechseln gelang es, den Spielrhythmus und auch die Qualität hochzuhalten. Prompt drehte Uri das Spiel gegen das favorisierte Genf. Man darf gespannt sein, ob Sturla auch am Samstag in Montreux auf dieses System zurückgreifen wird. So oder anders wäre alles andere als ein Sieg eine herbe Enttäuschung für die Gäste aus dem Urnerland.