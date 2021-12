Urner Leistungssportförderung bewährt sich

Sport Olympia 2021 beweist: Die Leistungssportförderung im Kanton Uri bewährt sich Sporttalente auf dem Weg zur internationalen Spitze unterstützen: Das ist seit 2019 die Aufgabe der Fördergelder für die Athletinnen und Athleten. 36'000 Franken wurden 2021 ausbezahlt. Remo Infanger 21.12.2021, 16.16 Uhr

Die Leistungssportförderung im Kanton Uri entpuppt sich als voller Erfolg. Während Nachwuchstalente vom Kanton bereits seit einigen Jahren mit Beiträgen sowie der Übernahme von Schulgeldern an Sportschulen gefördert werden, sind die Unterstützungsmöglichkeit für Eliteathletinnen und -athleten erst im Jahr 2019 geschaffen worden. Seither ist es Inhaberinnen und Inhabern einer «Swiss Olympic Card» möglich, auf Gesuch hin Förderbeiträge zu erhalten.

Spitzenleistungen von Urner Sportlerinnen und Sportlern werden mit finanzieller Unterstützung anerkennt: Im Bild ist Fabio Püntener zu sehen. Bild: PD

So wurden im Jahr 2021 sieben Gesuche um eine Unterstützung eingereicht, wie das Urner Amt für Kultur und Sport in einer Mitteilung schreibt. Alle Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller konnten durch den Kanton Uri mit Beiträgen gefördert werden. Die Höhe des Beitrages lag dabei zwischen 3000 und 9000 Franken. In diesem Jahr wurden Beiträge von insgesamt 36’000 Franken zu Gunsten der Urner Leistungssportlerinnen und Leistungssportler ausgerichtet. Das sind 9000 Franken mehr als im Vorjahr. Von der Förderung profitierten fünf Frauen und zwei Männer in fünf verschiedenen Sportarten, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Förderungslücke schliessen

«Gerade die Erfolge von Jolanda Annen und Linda Indergand an den Olympischen Spielen zeigen, dass Sporttalente aus Uri international mithalten können», so Bildungs- und Kulturdirektor Beat Jörg.

«Deshalb ist eine Unterstützung unserer Sportlerinnen und Sportler auf dem Weg an die Weltspitze seitens Kanton eine wichtige Investition.»

Mit der bedarfsgerechten Leistungssportförderung würden gezielt Athletinnen und Athleten während vier Jahren auf ihrem Weg an die internationale Spitze finanziell unterstützt. Damit soll die Förderungslücke zwischen Nachwuchsförderung und internationalem Durchbruch geschlossen werden. Rund drei Viertel der Unterstützungsbeiträge gingen denn auch an Athletinnen und Athleten, die noch nicht in der Weltspitze etabliert sind.

«Damit wollen wir für die Leistungen danken»

«Die Ausrichtung unserer Förderung stimmt», betont Beat Jörg. Anerkennung für Spitzenleistungen von Athletinnen und Athleten, die sich bereits in der Weltspitze etabliert haben (Gold- oder Silbercard von Swiss Olympic), erhalten auf Gesuch hin einen zeitlich unbegrenzten fixen Anerkennungsbeitrag von 3000 Franken. «Damit möchten wir unseren Sportbotschafterinnen und -botschaftern für ihre grossartigen Leistungen danken», sagt Jörg. Drei Athletinnen aus Uri profitierten im vergangenen Jahr von diesen Beiträgen.

Leistungssportförderung geht auf eine Motion zurück Das Urner Amt für Kultur und Sport erklärt die Vergabe der Förderbeiträge folgendermassen: Urner Sportlerinnen und Sportler können dank der Leistungssportförderung mit maximal 12’000 Franken pro Jahr (olympische Disziplinen) respektive 6000 Franken pro Jahr (nicht-olympische Disziplinen) unterstützt werden. Voraussetzung dafür ist der Besitz einer «Swiss Olympic Card», einer Elitekategorie (Gold, Silber, Bronze oder Elite). Jene, die eine Gold- oder Silbercard besitzen, erhalten einen fixen Anerkennungsbeitrag, Athletinnen und Athleten mit einer Bronze- oder einer Elitecard werden bedarfsgerecht unterstützt. Die Leistungssportförderung geht auf eine Motion von Landrat Flavio Gisler zurück. Die zeitlich begrenzte Förderung soll es Athletinnen und Athleten erlauben, nach den Nachwuchskadern den Sprung an die Weltspitze zu schaffen und sich in den Elitekadern zu etablieren. Die Sportförderung des Kantons Uri umfasst neben Beiträgen an Einzelpersonen auch Wettkampfbeiträge, die Unterstützung von Vereinen und Verbänden, die Übernahme von Schulgeldern sowie eine finanzielle Beteiligung an Sportanlagen, sofern diese der Öffentlichkeit zur Nutzung offenstehen. Jährlich fliessen rund 1,3 Millionen Franken (davon rund 40 Prozent Bundesbeiträge) an Sportförderungsgeldern in den Kanton Uri. (RIN)