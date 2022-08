Sport Schattdorfer Ringer dürfen ihre Gäste wieder zu Hause empfangen – die Mannschaft ist bereit für die Saison Vergangene Saison hat der Verein seine Heimkämpfe in Beckenried bestritten. Dieses Jahr finden die Austragungen wieder in Schattdorf statt. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. 29.08.2022, 17.09 Uhr

Nach einer Saison mit Heimkämpfen in Beckenried darf die Ringerriege Schattdorf (RRS) ihre Heimkämpfe wieder in Schattdorf austragen, wie der Verein in einer Mitteilung schreibt. Der Hintergrund: Im vergangenen Jahr sind die Heimkämpfe der Mannschaftsmeisterschaft in Beckenried ausgetragen worden, da die Coronalage zu unsicher gewesen sei und die Isenringen-Halle in Beckenried genügend Platz für die Zusatzauflagen gewährte. Die NLA-Saison haben die Urner denn auf dem fünften Schlussrang beendet. Die zweite Mannschaft, die in der 1. Liga angetreten war, belegte den zweiten Schlussrang; nur die Willisauer Ringer konnten die Schattdorfer vom Sieg abhalten.

Sie sind bereit (hinten von links): Erich Gisler (Coach), Simon Gerig, Elias Kempf, Peter Zberg, Yannick Epp, Richi Gisler (Coach), Renato Kempf, Michael Jauch, Lars Epp, Nicolas Christen; vorne von links: Michael Epp, Sergio Gamma, Thomas Epp, Lion Husmann, Anja Epp, Sven Gamma, Leon Kempf. Bild: PD

Das ist nun Geschichte, die Mannschaften bereiten sich intensiv auf die anstehende Saison vor. Wie der Verein schreibt, hatte im Juni ein Team-Event stattgefunden, bevor Spezialtrainingswochen mit den Trainern Laszlo Dvorak und Istvan Nemeth aus Ungarn stattfanden. Darüber hinaus habe heuer wiederum ein Trainingslager im Kanton Uri stattgefunden. Durch alle Vorbereitungen gestärkt, sei das Team dann am Waldstättercup und dem internationalen Grenzlandturnier angetreten. Dabei haben die Sportler gezeigt, was in ihnen steckt: Die Schattdorfer haben den Waldstättercup in Horw gewonnen, am internationalen Grenzlandturnier in Oberriet holten sie sich den fünften Rang. Der Verein gibt sich in der Mitteilung siegesbewusst: «Nun ist die Mannschaft bereit für die Saison.» Der Startschuss ist dann der 3. September.

Kader ist um einige Ringer reicher

Bei den Ringern gibt es auf die neue Saison keine Rücktritte. Zusätzliche Verstärkung gibt es mit Simon Marti, einem Ufhusner Schwergewicht. Er hat in Hergiswil bereits NLA-Luft geschnuppert. In den mittleren Gewichtsklassen wird Maithem Abd al Sada aus Brunnen das Team unterstützen. Er ist ausgewiesener Freistilspezialist und Teil des Junioren-Nationalkaders. Er bestritt bereits im letzten Jahr zwei Kämpfe für die RRS. Die beiden Ufhusner Kilian Kneubühler sowie Nicola Alt werden in der 1. Liga zu den Urnern dazustossen. Sie sollen für ein breiteres Kader sorgen.

Auf Seiten der Schattdorfer gibt es ebenfalls diverse Rochaden. Aaron Zberg und Peter Zberg haben eine Doppellizenz mit Ufhusen. Sergio Gamma wurde für diese Saison zu Brunnen transferiert, wo auch Lars Epp mit einer Doppellizenz aushelfen wird.

Einsiedeln hat auf dem Transfermarkt Gas gegeben

Wie der Verein weiter schreibt, zeigt sich Willisau auf dem Transfermarkt zwar zurückhaltend, ist auf dem Blatt aber trotzdem das stärkste Team. Das Freiamt verstärkt sein Kader mit dem ehemaligen Schattdorfer Tanguy Darbellay und sei sicher als Finalkandidat zu werten. Anders als Willisau hätten Einsiedeln und Kriessern auf dem Transfermarkt mächtig Gas gegeben. Die Schattdorfer sind zudem überzeugt, dass Oberriet als Aufsteiger sicher im ersten Kampf gegen sie ein Ausrufezeichen setzen möchten.

Das sind die Daten 3. September: Oberriet – RRS 10. September: RRS – Willisau 17. September: Einsiedeln – RRS 24. September: Freiamt – RRS 1. Oktober: RRS – Kriessern 8. Oktober: RRS – Oberriet 22. Oktober: Willisau – RRS 29. Oktober: RRS – Einsiedeln 5. November: RRS – Freiamt 12. November: Kriessern – RRS

Die Urner ihrerseits würden heuer die Playoff-Qualifikation in der NLA anstreben. In der 1. Liga versuchen sie, an ihren Erfolg von 2021 anzuknüpfen und die Medaille wieder zu holen. Die Vorbereitungen seien nun abgeschlossen und die ersten Formprüfungen gemacht. Jetzt stehe der Saisoneröffnung am 3. September nichts mehr im Wege. (zgc)