Sport Schattdorfer Schützen räumen an Meisterschaftsvorrunde ab Auf 300 Meter sind die Urner bisher ungeschlagen. Bald können sie zum letzten Wettkampf antreten – und möglicherweise Schweizer Meister werden. 28.08.2022, 15.41 Uhr

Die Schattdorfer Schützen gehören zu den 24 besten der Schweiz. Bild: PD

Die Schattdorfer Schützen sind kürzlich an die Vorrunde zur Schweizer Gruppenmeisterschaft gereist, wie die Verantwortlichen in einer Medienmitteilung schreiben. Dabei galt es, in den drei Vorrunden Platz eins oder zwei zu erreichen, dies jeweils in zugelosten Fünfergruppen.