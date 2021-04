Sport Urner Amateurfussballer verbleiben in der Warteschleife – das sagen die Klubs dazu Es wird immer unwahrscheinlicher, dass in dieser Saison im Amateurbereich noch Meisterschaftsspiele ausgetragen werden können. Dies hat auch finanzielle Folgen. Urs Hanhart 23.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bei diesem Derby zwischen Altdorf und Schattdorf war ein Spiel ohne Einschränkungen noch möglich. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 6. Oktober 2019)

Die kürzlich vom Bundesrat verkündeten Lockerungen der Coronamassnahmen sorgten bei den regionalen Fussballverbänden für ziemlich grosse Verwirrung. Der Innerschweizer Fussballverband (IFV) liess zunächst via seine Website verlauten, dass im Amateurfussball wieder gespielt werden könne, allerdings nur ohne Zuschauer. Wenig später wurde diese Information dann wieder korrigiert. Seither ist zu lesen: «Die Entscheidungen des Bundesrats haben leider keinen grossen Einfluss auf unsere Sportart im Amateurbereich.» Tatsächlich gibt es dort nur geringfügige Verbesserungen. Der Schweizerische Fussballdachverband (SFV) hat die Vereine inzwischen mit einem Schreiben zu dieser Problematik bedient. Darin steht unter anderem:

«Leider haben die Lockerungen kaum positive Auswirkungen für den Fussball.»

Und weiter: «Spielerinnen und Spieler mit Jahrgang 2000 und älter können in Gruppen von maximal 15 Personen entweder ohne Körperkontakt oder mit Maske und Körperkontakt trainieren. Wettkämpfe sind für diese Kategorie aufgrund der Obergrenze von 15 Personen faktisch weiterhin verboten.» Jugendliche mit Jahrgang 2001 und jünger können als komplette Teams und mit Körperkontakt trainieren und spielen. Allerdings sind keine Zuschauer zugelassen. Ebenso trainieren und spielen dürfen Teams von Ligen mit professionellem und semiprofessionellem Spielbetrieb. Erlaubt sind maximal 100 Zuschauer beziehungsweise ein Drittel der Sitzkapazität der Anlage.

Jetzt besteht also die Gefahr, dass bereits zum zweiten Mal in Folge im Amateurfussball die Saison ohne Wertung abgebrochen werden muss. Der Zentralvorstand des SFV will sich an seiner Sitzung vom 23. April mit der aktuellen Ausgangslage beschäftigen. Insbesondere soll diskutiert werden, wie es mit dem Spielbetrieb derjenigen Kategorien weitergehen soll, die aktuell nicht spielen und nur mit Einschränkungen trainieren dürfen.

Ohne Einnahmequelle gibt es Löcher in der Vereinskasse

Viele Amateur-Fussballklubs fühlen sich wegen des neuesten Bundesratsentscheids vor dem Kopf gestossen. Dementsprechend gab es zum Teil recht harsche Reaktionen. «Für mich kam der Entscheid des Bundesrats nicht überraschend. Das war eigentlich zu erwarten», sagt der Präsident des FC Altdorf, Armin Auf der Maur. Gleichzeitig gibt er zu bedenken:

«Nun gibt es noch weitere Wochen, in denen uns wichtige Einnahmequellen aus den Matches und dem Klublokal wegbrechen.»

Wie gross der finanzielle Schaden aus der Coronakrise für den Verein ausfallen wird, kann er zurzeit aber noch nicht abschätzen. Immerhin hat Auf der Maur beim Fanion- und den anderen Teams im Aktivbereich trotz allem noch keinen Moralknick festgestellt. Er betont: «Seit März sind die Spielerinnen und Spieler mit grossem Elan wieder am Trainieren, wenn auch mit Einschränkungen. Die Motivation ist nach wie vor vorhanden. Alle brennen darauf, wieder richtig Fussball spielen zu können.»

Wann und ob es in dieser Saison überhaupt nochmals losgeht, steht derzeit in den Sternen und hängt von der Entwicklung der Coronafallzahlen ab. «Es besteht immer noch etwas Hoffnung. Deshalb wird auch eifrig trainiert, damit die Teams bereit sind, falls es wieder losgeht», so der FCA-Präsident, der sehr froh ist, dass wenigstens im Juniorenbereich gekickt werden darf, wenn auch bis auf weiteres ohne Zaungäste.

Die Hoffnung auf einige Spiele bleibt

Auch beim FC Schattdorf ist man nicht überrascht, dass der Bundesrat im Amateurbereich nur geringfügig gelockert hat. Dessen Kommunikationsverantwortlicher Ralph Bomatter sagt: «Es entspricht unseren Erwartungen, dass es keine wesentlichen Verbesserungen gibt. Aber das Wohl aller steht über dem Amateurfussball. Deshalb ist dieser Entscheid durchaus verständlich.» Immerhin sieht er noch eine kleine Chance, dass bezüglich Meisterschaft doch noch etwas geht. Bomatter schätzt:

«Wenn überhaupt kann wohl nur noch die Vorrunde, inklusive Nachtragsspiele, fertig gespielt werden oder allenfalls noch Cup-Partien.»

Genau gleich wie beim Kantonsrivalen ist die Moral beim Fanionteam, das zum Zeitpunkt des Saisonunterbruchs sehr gut im Rennen lag, laut dem Kommunikationschef keineswegs am Boden: «Selbstverständlich ist es etwas nervend, dass die Meisterschaft möglicherweise erneut nicht gewertet werden kann. Aber die Spieler sind derzeit froh über jeden Öffnungsschritt. Sie geniessen es, am Ende einer Trainingseinheit wieder mal ein kleines Abschlussmatch mit Maske zu absolvieren, was über Monate nicht möglich war.» Auch beim FC Schattdorf lässt sich der finanzielle Schaden noch nicht genau beziffern.