Orientierungslauf: Urner Nachwuchs überzeugt in Oberfrick

Sport Urner Nachwuchs überzeugt am Orientierungslauf-Jugendcup in Oberfrick Am vergangenen Wochenende reiste das Zentralschweizer OL-Nachwuchskader in den Kanton Aargau, um sich dort mit anderen Teams in zwei Läufen zu messen. Zwei Urnerinnen holten mit ihrem Team den Staffel-Sieg. 08.09.2022, 16.49 Uhr

Das Innerschweizer Frauen Siegerteam mit Schlussläuferin Leonie Mathis, begleitet von ihren Teammitgliedern Mirjam Würsten, Nina Gujan und Isabelle Gisler (von links) in ihrer kreativen Verkleidung. Bild: Sandro Anderes / PD

Am Wochenende des 3. und 4. Septembers fand in Oberfrick, Kanton Aargau, der diesjährige Jugendcup statt. Bei diesem Wettkampf messen sich acht verschiedene Schweizer Regionalkader sowohl in der Staffel als auch im Einzellauf. Bei beiden Läufen erhalten die Athletinnen und Athleten Punkte für ihre Leistung, die dem Konto des jeweiligen Kaders zugeschrieben werden. Beim Anlass war auch das Zentralschweizer OL-Nachwuchskader vertreten. Leider konnten die Innerschweizer den letztjährigen Meistertitel nicht verteidigen, fürs Podest reichte es aber trotzdem: Die Athletinnen und Athleten erreichten den dritten Rang in der Gesamtwertung.

Die Goldmedaille der Staffel wurde den Athletinnen des Frauen-Teams überreicht. Im Team Frauen 1 liefen auch zwei Urnerinnen mit: Isabelle Gisler aus Altdorf und die Schattdorferin Mirjam Würsten waren massgeblich am Sieg beteiligt.

Als Sumoringerinnen ins Ziel

Am jährlichen Vergleichswettkampf zwischen den acht Regionalkadern der Schweiz messen sich die Athletinnen und Athleten in den Kategorien D/H14, D/H16, D/H18 und D/H20 nicht nur in sportlicher Hinsicht. Es geht auch darum, die Konkurrenz mit dem überzeugendsten Motto und der kreativsten Verkleidung zu übertrumpfen. Auch dieses Jahr liessen sich die Kader wieder kreative Mottos einfallen. Der Zentralschweizer Nachwuchs verkleidete sich nach dem Motto: «Miar leggend eu flach» mit Hilfe von aufblasbaren Kostümen als Sumoringerinnen. In diesem unhandlichen Kostüm absolvierten die Frauen aus dem Siegerteam auch den Zieleinlauf, angeführt von der Schlussläuferin Leonie Mathis aus Beckenried.

Der Einzellauf am Sonntag, 4. September, war sogleich der 10. Nationale Orientierungslauf der Saison 2022. Die Altdorferin Belinda Gisler wurde dabei in der Kategorie Damen A Kurz Vierte. Mireille Gisler wurde in der Kategorie Damen A Mittel auf dem neunten Platz rangiert. Zehnte wurde Isabelle Gisler aus Altdorf in ihrer Alterskategorie Damen 18. Knapp die Top Ten verpasst hat die Schattdorferin Mirjam Würsten, sie erreichte in der Kategorie Damen 20 den elften Platz. In derselben Kategorie sicherte sich die Attinghausnerin Lara Gisler den 19. Platz. Patrick Würsten aus Schattdorf lief in der Kategorie Herren A Lang auf Platz 18. (pd/mha)