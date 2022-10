Rugbyclub Üri beendet Saison ohne Körperkontakt erfolgreich

Sport Urner Rugbyklub beendet erste Saison mit neuer Spielvariante erfolgreich Um an der Technik zu feilen, hat der Rugbyklub Üri diese Saison eine Spielvariante ohne Körperkontakt ausprobiert – und es dabei gleich auf Anhieb auf Rang 5 von 8 geschafft. 25.10.2022, 15.47 Uhr

Die Mitglieder des Rugbyklubs (RC) Üri haben sich in diesem Jahr auf ein neues Abenteuer eingelassen. Während im Verein normalerweise Sevens gespielt wird, hatten die Mitglieder nun während der Saison neu die Möglichkeit, Touch Rugby kennen zu lernen.

Diese Variante der Sportart funktioniert ohne Körperkontakt und bietet sich daher gut an, um an der Technik wie zum Beispiel an schnellen Pässen oder Spielzügen zu feilen. Der fehlende Vollkontakt macht es möglich, dass Herren und Damen gemeinsam spielen.

Auf Anhieb auf Rang 5 von 8

Die Spielerinnen und Spieler des RC Üri nahmen im Mai erstmals an einem von insgesamt vier Turnieren der Schweizer Meisterschaft teil. Schnell merkten sie, dass die neue Sportart technisch anspruchsvoll ist, aber auch viel Spass macht. Das allererste Spiel gegen die Switzers aus Genf konnte damals sogar gewonnen werden. Darauf folgten Turniere in Luzern und Bern, bevor das Team am vergangenen Samstag in Lausanne zur letzten Runde der Schweizer Meisterschaft antrat.

Das gemischte Team, welches dem Rugbyklub Üri in Lausanne die letzten Punkte gesichert hat. Bild: PD

Unterstützt wurde die Truppe von einigen Spielern aus Lausanne, welche sich sofort gut mit ins Team einfügten. Die Gegner kamen aus Genf, Zürich, Basel, Baden und Bern. Da die Urnerinnen und Urner in einer Gruppe mit fünf Teams eingeteilt waren, von denen nur vier weiterkamen, war klar, dass sie eine gute Leistung brauchten, um nicht vorzeitig aus dem Turnier auszuscheiden. Dies gelang ihnen auch: Nach einer Startniederlage gegen Genf konnte das Spiel gegen Egg mit 3:2 gewonnen werden. Die darauffolgende Partie gegen Baden endete mit einem Unentschieden.

So konnte man sich für die Playoffs qualifizieren, in denen Zürich und Basel warteten. In beiden Partien gegen starke Kontrahenten konnte sich das Urner Team gut verkaufen und sicherte sich so die letzten Punkte für die Jahreswertung. In dieser konnte sich der RC Üri auf dem fünften von insgesamt acht Rängen platzieren – eine starke Leistung, wenn man bedenkt, dass die Spielerinnen und Spieler die Sportart erst im April kennen gelernt haben. Im Winter gilt es nun, an diesem starken Resultat anzuknüpfen. (pd/eca)

Der RC Üri trainiert montags in Amsteg und mittwochs in der Dätwyler-Turnhalle in Altdorf (beide Trainings ab 20.30 Uhr). Wer Lust hat, Rugby ohne den direkten Einstieg in den Vollkontakt kennen zu lernen, hat nun auch in Uri eine Chance dazu. Der RC Üri freut sich immer über neue Gesichter im Training, eine Anmeldung ist nicht nötig.