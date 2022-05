Sportkegeln Urner Sportkegler freuen sich über Ligaerhalt Nach zweijähriger Coronapause fand im Kegelcenter Allmend in Luzern wieder ein Wettkampf statt. Mit Rang 4 in der Gruppe B schaffte der Urner Sportkeglerverband den Ligaerhalt. Georg Epp 17.05.2022, 17.29 Uhr

Die erfolgreiche Urner Mannschaft. Hinten von links: Klemens Arnold, Rudolf Walker, Eduard Baumann. Vorne von links: Rudolf Loretz, Robert Baumann und Werner Arnold. Bild: PD

Zwei Jahre nach Unterbruch wegen der Coronapandemie freuten sich Sportkegler aus allen Kantonen erstmals wieder, einen Wettkampf im Kegelsportcenter Luzern zu bestreiten. Nach neuem Modus wurden nur noch 100 Wurf statt 200 Wurf pro Sportkegler gefordert. Gestartet wurde in drei Stärkegruppen A, B und C. Die Urner Sportkegler mussten leider verletzungsbedingt mit einer stark ersatzgeschwächten Mannschaft den Wettkampf antreten und hatten damit ein klares Minimalziel, den Gruppenerhalt B zu erreichen.

Für Uri im Einsatz standen Robert Baumann, Werner Arnold, Eduard Baumann, Rudolf Loretz, Rudolf Walker und Klemens Arnold. Robert Baumann startete energievoll in den Wettkampf und übertrumpfte klar mit 807 Holz das bisherige Höchstergebnis der Gruppe C. Werner Arnold folgte mit 733 Holz, Edi Baumann erreichte gute 722 Holz, und auch AK-Kegler Rudolf Loretz, welcher normalerweise keine Kranz- oder Babelispick mehr spielt, meisterte gute 721 Holz.

Baselland und Zürich steigen ab

Mit optimalen 785 Holz von Verbandspräsident Rudolf Walker und 775 Holz von Sportpräsident Klemens Arnold beendeten die Urner ihr Pensum. Für das Endresultat zählen die besten fünf Ergebnisse, somit ergab dies für Uri insgesamt 3822 Holz, Rang 4 in der Endabrechnung. Belohnt wurde das Resultat mit einer Medaille der Gruppe B.

Die Erleichterung, den Ligaerhalt geschafft zu haben, war bei den Urnern gross. Die letzten beiden Kantone in der Gruppe B stiegen ab, Schafhausen mit 3794 und Wallis mit 3777 Holz. Sieger Bern mit 3937 und Solothurn mit 3894 Holz stiegen in die Gruppe A auf. In dieser Gruppe siegte St. Gallen überraschend klar vor den Heimfavoriten Luzern, Baselstadt und dem Mitfavoriten Ob/Nidwalden. Absteigen in die Gruppe B wird ebenfalls überraschend klar Baselland und Zürich.

Das Absenden des Kantone-Wettkampfs organisiert der Schweizerische Sportkeglerverband (SSKV) am 27. November. Hier wird Robert Baumann für das höchste Vollergebnis mit 384 Holz in der Gruppe B noch einen Sonderpreis entgegennehmen können.

Die Sportkegler freuen sich schon auf die nächsten Unterverbandswettkampftage mit der Kantonalen Unterverbandsmeisterschaft im Restaurant Kreuz in Altdorf, die vom 23. Juni bis 2. Juli 2022 stattfindet.