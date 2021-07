Sportklettern «Olympia könnte durchaus ein Fernziel sein» – Altdorfer Klettertalent will hoch hinaus Gianin Regli gehört zu den hoffnungsvollsten Nachwuchsakteuren in der Schweizer Kletterszene. In der Boulderhalle in Schattdorf erzählt der 14-Jährige von seinen Plänen und Hoffnungen. Urs Hanhart 20.07.2021, 05.00 Uhr

Alles fest im Griff: Sportkletterer Gianin Regli beim Bouldern im Granit-Indoor. Bild: Urs Hanhart (Schattdorf, 9. Juli 2021)

Es ist ein schöner Freitagnachmittag. Draussen ist es sehr warm und die Sonne brennt vom Himmel. Im Granit-Indoor in Schattdorf herrscht fast gähnende Leere. Gianin Regli ist der Einzige, der in der Boulderhalle fleissig am Trainieren ist. Wie eine Spinne kraxelt er teils überhängende und mit nur ganz wenigen Haltegriffen versehene Wände hinauf. Man sieht sofort, dass der junge Urner ein absoluter Könner seines Fachs ist. Nur ganz selten muss er kapitulieren und sich auf die unten am Boden angebrachten weichen Matten fallen lassen. Und wenn dies passiert, macht er sich sogleich daran, die Kurzroute nochmals in Angriff zu nehmen und zu bezwingen.

«Ich trainiere ab und zu hier in dieser Kletterhalle. Denn Bouldern ist meine eigentliche Lieblingsdisziplin. Für die anderen zwei Disziplinen Speed und Lead gehe ich meistens nach Luzern oder in den Kanton Zürich», verrät Regli während einer kurzen Verschnaufpause. Vor kurzem hat er einen seiner bisher grössten Erfolge eingefahren, holte er doch im Speed-Klettern in Villars den Schweizer-Meister-Titel in der U16-Kategorie. Bereits vor zwei Jahren errang er im Lead-Klettern, wo es darum geht, innerhalb eines Zeitlimits möglichst weit oder im Idealfall sogar ganz nach oben zu kraxeln, eine Schweizer-Meisterschaft-Goldmedaille.

Daneben riss er sich in allen drei Disziplinen noch weitere SM-Medaillen unter den Nagel. «Im Bouldern musste ich mich bisher stets mit dem zweiten Platz begnügen. Ganz nach vorne hat es noch nicht gereicht», erklärt der Jungspund.

«Insgesamt bin ich sehr ausgeglichen und in allen Disziplinen in etwa gleich gut. Deshalb würde ich mich als Allrounder bezeichnen.»

Bereits als kleiner Knirps geklettert

Das Klettern hat Regli quasi in die Wiege gelegt bekommen. «Ich komme aus einer Kletterfamilie. Meine Onkels waren Mitglieder der Nationalmannschaft. Auch meine Eltern haben gerne geklettert», so Regli. «Praktisch seitdem ich laufen kann, übe ich diese Sportart aus, weil wir oft in Klettergärten waren. Aufs Sportklettern bin ich durch meine Trainerin Sonja Zgraggen aufmerksam geworden. Sie hat mich an einen Wettkampf mitgenommen, wobei ich sofort Feuer gefangen habe.» Damals war er acht Jahre alt. Später schaffte der überaus talentierte Altdorfer relativ schnell den Sprung ins Regionalkader der Sportkletterer und dann später auch in die Nachwuchs-Nationalmannschaft.

Drei bis vier Trainingseinheiten absolviert der Kletterer pro Woche. Bild: Urs Hanhart (Schattdorf, 9. Juli 2021)

Dass Regli schnell ein hohes Niveau erreichte und sich stetig steigern konnte, kommt nicht von ungefähr. Er investiert nämlich viel Zeit und Energie in seine Sportart. Pro Woche absolviert er drei bis vier Trainingseinheiten, wobei er nicht nur klettert, sondern gezielt Kraft- und Dehnungstrainings einstreut. An den Wochenenden kommen dann häufig noch Wettkämpfe oder Outdoor-Trainings an Felswänden hinzu.

Die Trainings für die Speed-Disziplin bestreit er entweder in Wädenswil oder Uster. Für die Nationalmannschaftszusammenzüge muss er sogar nach Biel. «Das ist schon recht aufwendig, denn ich bin viel mit dem Zug unterwegs. Nach Wädenswil fährt mich meistens mein Vater mit dem Auto», so der Jungcrack. Trotz des grossen zeitlichen Aufwands findet er aber auch noch Zeit für andere Hobbys wie Biken, Skifahren und Snowboarden.

Spagat zwischen Schnellkraft und Kraftausdauer

Regli besucht nach den Sommerferien die dritte Oberstufe in Altdorf. Danach möchte er eine Lehre als Elektroinstallateur in Angriff nehmen. «Schule und Sport bringe ich eigentlich ganz gut aneinander vorbei», sagt er. «Probleme, mich fürs Training zu motivieren, habe ich eigentlich nie und wenn, dann höchstens manchmal fürs Krafttraining.» Aber die Kraft sei halt nebst der Technik und der Ausdauer eine ganz wichtige Komponente, um erfolgreich zu sein.

«Alle drei Disziplinen unter einen Hut zu bringen, ist sehr anspruchsvoll, weil unterschiedliche Qualitäten verlangt werden.»

Beim Bouldern ist vor allem Schnellkraft gefragt. Bild: Urs Hanhart (Schattdorf, 9. Juli 2021)

So sei zum Beispiel beim Bouldern vor allem Schnellkraft gefragt. Demgegenüber spiele beim Lead die Kraftausdauer eine mitentscheidende Rolle. Regli klettert meistens in Hallen, lässt es sich aber nicht nehmen, auch «richtige» Felswände zu erklimmen. Seine bevorzugten Klettergebiete befinden sich in Sobrio in der Leventina, im Bocki-Tobel in Attinghausen und im Konglomeratsgebiet Rue de Masques in der Nähe von Briancon (Frankreich).

«Olympia könnte durchaus ein Fernziel sein»

Der 1,80 Meter grosse und 65 Kilogramm schwere Athlet wird von der Schweizer Sporthilfe und von der Groupe Mutuel unterstützt beziehungsweise gesponsert. Viel Unterstützung erhält er aber auch von seinen Eltern. In dieser Saison hat sich Regli zum Ziel gesetzt, sich für Europacup-Wettkämpfe zu qualifizieren und dort möglichst gut abzuschneiden. Längerfristig möchte er sich immer weiter verbessern und sich für die Teilnahme an einer EM oder WM aufdrängen.

Demnächst in Tokio figuriert Klettern erstmals im olympischen Programm. «Die Aussicht, vielleicht irgendwann olympische Luft schnuppern zu können, ist eine grosse Motivation, noch mehr zu investieren. Das könnte durchaus ein Fernziel sein», so der frischgebackene nationale Speed-Champion. Nebst ihm gibt es im Kanton Uri noch weitere hoffnungsvolle Talente wie Lina Zgraggen und deren Bruder Lukas Zgraggen, die beide an der Speed-SM den Sprung in die Top Ten schafften.