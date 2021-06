Sportstadion Besichtigung im Neubau: Das künftige Juwel des HC Ambrì-Piotta beeindruckt die Besucher Der Verein Donatoren-HCAP-Uri hat das neue Stadion des HC Ambrì-Piotta besucht, das derzeit am Entstehen ist. Der Bau löst positive Reaktionen aus. Ruedi Wechsler 08.06.2021, 05.00 Uhr

Besuch im Neubau. Bild: Ruedi Wechsler (Ambrì, 27. Mai 2021)



Was der Hockeyclub aus der Leventina gleich neben der Flugpiste in Ambrì realisiert, sucht seinesgleichen. In den 1990er-Jahren und bis 2006 war der HC Ambrì-Piotta (HCAP) regelmässiger Gast in den Playoffs. Seither kämpfen die Leventiner um das finanzielle Überleben. 1999 war nicht nur das Jahr der schmerzlichen Finalniederlage gegen Erzrivale Lugano, sondern auch das Jahr der Lawinen. Das Gebiet rund um die Valascia gehört seitdem zur roten Zone. Bald darauf lag ein Projekt zur Sanierung des 1979 überdachten Stadions auf dem Tisch. Sogar ein Neubauprojekt in Arbedo wurde diskutiert.

Als 2009 Filippo Lombardi das Präsidium des HCAP übernahm, kam Bewegung in das Neubauprojekt. Stararchitekt Mario Botta gelang nun der grosse Wurf. Viele Gruppen besichtigen seit April den Rohbau des 50-Millionen-Franken-Projekts. So auch der Verein Donatoren-HCAP-Uri, der kürzlich mit 90 Personen die Möglichkeit zum Augenschein wahrnahm. Der Verein zählt 230 Mitglieder. Ein Drittel davon sind Urner und die übrigen verteilen sich auf die ganze Schweiz.

Vielfältiges Gastroangebot

Die Führung löste grosse Begeisterung unter den Teilnehmenden aus. Das Stadion fasst 6775 Personen. Die legendäre «Curva Sud» gibt es nicht mehr und steht nun auf der Seite Airolo. Hier feuern künftig 2700 heissblütige Ambrì-Fans ihre Idole an. Der Gästesektor mit 275 Stehplätzen befindet sich in Richtung Quinto. Waren es in der Valascia 2000 Sitzplätze, sind es nun gut 3600. Der Stadionmantel verleiht dem Innen- und Aussenbereich ein voluminöses Erscheinungsbild. Das Stadion ist kein Luxustempel, sondern sehr zweckmässig gestaltet und kann wohl bereits als eine der schönsten Sportstätten der Schweiz bezeichnet werden.

Blick auf die künftige Spielfläche. Bild: Ruedi Wechsler (Ambrì, 27. Mai 2021)

Die Mantelnutzung, mit den vielfältigen Gastrolokalen, soll dem Verein künftig die ersehnten Mehreinnahmen bescheren. So gibt es Theken, elf Logen (mit total 160 Plätzen), das «Fondue-Stübli», und das Ristorante 1937. Das Gallerie-Restaurant bekommt den Namen des Stadion-Namensgebers. Im Parterre befinden sich die Ticketkassen, der Fanshop, diverse Spielerkabinen mit mehreren Duschräumen und der grosse Kraftraum. Die Osteria ist täglich geöffnet.

«Stimmung wird bestimmt faszinierend»

Lucy Beffa arbeitet schon seit elf Jahren für den Verein und ist verantwortlich für das Ticketing und das Personalwesen. Der Ansturm auf Saisonkarten sei riesig. Sie sagt: «Viele ältere Personen, die etliche Jahre nicht mehr in der Valascia Spiele besuchten, haben bereits ihre Abos reserviert. Die emotionale Vorfreude der Abonnenten ist spürbar und sie verbreiten grossen Optimismus.» So auch Beat Zberg, dem 100. Mitglied der Donatoren: «Ich habe die Stadionbesichtigung mit einem positiven Gefühl gemacht. Die Stimmung wird bestimmt faszinierend sein. Einmalig finde ich, dass man sich in der ganzen Arena ringsum frei bewegen kann.»

So sieht das Stadion derzeit von aussen aus. Bild: Ruedi Wechsler (Ambrì, 27. Mai 2021)

Daniela und Samuel Arnold aus Sisikon können das erste Spiel kaum erwarten. Daniela wird die Valascia nie vergessen: «Es sind die gleichen Fans, die auch im neuen Stadion mit viel Herzblut für Emotionen sorgen werden.» Samuel Arnold ist beeindruckt von der Arena und davon, dass schon sehr viel zu sehen ist. «Die Zuschauer werden von überall eine super Sicht auf das Eisfeld haben. Die Schlinge des Zeitdrucks wird sich langsam zusammenziehen und es gibt noch sehr viel zu tun.» Michael Gisler, Präsident der Donatoren Uri, ist ebenfalls begeistert von der Atmosphäre im neuen Stadion. Seine Erwartungen seien sogar übertroffen worden und er ist überzeugt, dass es ein «Hexenkessel» werden wird.

Lieferengpässe bereiten Sorge

Für den HCAP-Geschäftsführer Nicola Mona ist der Tag der Besichtigung eine Kombination aus Enthusiasmus und positiven Gefühlen. «Die erfreuliche Nachricht aus Bern lässt hoffen, dass wir wieder vor Publikum spielen dürfen. Die Emotionen und das Bedürfnis, wieder ein normales Leben führen zu können, sind spürbar.» Etwas Sorge bereiten ihm die vor kurzem aufgetretenen Lieferengpässe bei benötigten Baumaterialien.

Dennoch: Der Kantonsrivale am Ceresio kann hoffentlich bald ins neue Stadion kommen. Auch wenn er derzeit einmal mehr den Transfermarkt kräftig aufmischt, wird Ambrì ihm das Siegen im neuen Juwel keineswegs auf dem Silbertablett servieren.