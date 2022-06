SRB Swiss Cycling Urner SRB-Veteranen dominieren an der Kegelmeisterschaft Die Urner Delegation hatte an der schweizerischen SRB-Veteranen-Kegelmeisterschaft die Nase vorn. Ruedi Walker holte sich den Meister- und Karin Tschanz den Vizemeistertitel. Geni Wipfli 08.06.2022, 18.03 Uhr

An der SRB-Swiss-Cycling-Sternfahrt vom 4. Juni im Hotel Toggenburgerhof in Kirchberg SG fand auch das Absenden der schweizerischen SRB-Veteranen-Kegelmeisterschaft statt. Erfreulich dabei ist, dass die Urner Veteranen die erfolgreichste Abteilung der Schweiz waren und den Sieg im Teamwettkampf, den Sieg bei den Herren und auch den Vizemeistertitel bei den Damen feiern konnten.

Die Urner Delegation der SRB-Veteraninnen und -Veteranen mit der Ländlerkapelle Gitschä-Grüäss. Bild: PD

Als Highlight bei der Sternfahrt, zu der auch die beiden Ehrenveteranen Alois Ulrich und Ruedi Loretz eingeladen wurden, galt das Absenden der schweizerischen SRB-Veteranen-Kegelmeisterschaft. Diese wurde vorgenommen vom Veteranen-Häuptling Hans-Ulrich Zeller. Der Häuptling lobte die Urner SRB-Veteranen mit dem Obmann Ruedi Loretz an der Spitze und teilte mit, dass die Urner nicht nur den Meistbeteiligungspreis, sondern auch den Teamwettkampf von insgesamt 18 Veteranen-Abteilungen in der Schweiz mit 1316 Holz gewonnen haben vor dem Team Affoltern am Albis und dem Team Solothurn mit je 1178 Holz.

SRB-Veteranen-Meisterin bei den Damen wurde Helen Sommer aus Affoltern am Albis mit 169 Holz vor der Urnerin Karin Tschanz mit 166 Holz und Rosmarie Ehrsam aus Affoltern mit 161 Holz. Als Vierte verpasste Olga Lauener mit 159 und Agnes Gisler als Fünfte mit 154 Holz das Podest nur knapp.

Urner Doppelsieg bei den Herren

Mit dem sehr hohen Resultat von 210 Holz wurde Ruedi Walker Schweizer Meister der SRB-Veteranen vor Hans Roner mit 196 Holz. Weiter zum Urner Team-Wettkampfsieg haben Alois Zgraggen als Sechster mit 189, Ferdy Casagrande als Siebter mit 185, Bruno Epp als Achter mit 183, Karl Gisler als Neunter mit 181, Toni Niederöst als 13. mit 174 und Ruedi Loretz als 14. mit 171 Holz beigetragen. Alle erhielten Preise und die Urner Ländlerkapelle Gitschä-Grüäss sorgte für eine gemütliche und tolle Stimmung an der schweizerischen SRB-Swiss-Cycling-Sternfahrt, zu der 120 Personen angereist waren.