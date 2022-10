Chelenalphütte: TV-Kameras begleiten Urner Hüttenpaar

«SRF bi de Lüt» Abschied von der Chelenalphütte: Fernsehteam begleitet Urner Hüttenpaar Petra und Remo Gisler agierten während sechs Jahren als Hüttenpaar auf der Chelenalphütte. Nun haben sie sich verabschiedet. Was sie in ihrer letzten Saison erlebten, erfährt man ab Freitag im Fernsehen. Irene Infanger und Florian Arnold Jetzt kommentieren 28.10.2022, 05.00 Uhr

Es sei ein «einmaliger und wunderschöner Ort in wilder Gebirgslandschaft in der Göscheneralp», schreiben Petra und Remo Gisler auf ihrer Website. Jetzt nehmen die beiden zusammen mit ihren Kindern Leano und Jael Abschied von der Chelenalphütte, die sie die vergangenen sechs Jahre betrieben. In diesen Tagen fand die Übergabe an ihre Nachfolger statt: Ab Frühjahr 2023 werden Martin Trutmann und Marjolein Schärer die Geschicke der SAC-Hütte leiten.

Dreharbeit zur Normalität geworden

Während ihrer letzten Saison auf der Hütte bekamen Gislers Besuch von einem Fernsehteam. Zum elften Mal verbrachte «SRF bi de Lüt» eine Sommersaison auf drei Hütten in den Schweizer Alpen: der Läntahütte im Graubünden, der Dossenhütte im Berner Oberland und eben in der Chelenalphütte in Uri. Am Freitag, 28. Oktober, wird die erste Folge der fünfteiligen Sendung ausgestrahlt. «Das war eine sehr spannende Sache», erzählt Remo Gisler von den Dreharbeiten. «Am Anfang kam es einem schon etwas speziell vor, später haben wir wie selbstverständlich am Morgen die Mikrofone angesteckt und sind dann unserer Arbeit nachgegangen, wie nichts wäre.» Das Team bestehend aus Regisseurin, Tonmeister und Kameramann drehte an etwas mehr als 10 Tagen. «Es war sehr angenehm, mit ihnen zu arbeiten, und sie haben auch gerne mitgeholfen im Betrieb, wenn sie konnten», verrät Remo Gisler.

Sie sieht man in «SRF bi de Lüt» – Hüttengeschichten: Petra und Remo Gisler mit ihren Kindern Leano und Jael vor der Hütte Chelenalp. Bild: SRF/PD

Nun ist die junge Familie sehr gespannt auf das Resultat. «Den Ausschlag, bei diesem Fernsehformat mitzumachen, gab bei uns der Gedanke an unsere Kinder. Für sie wird es in ein paar Jahren ein super Zeitdokument und eine gute Erinnerung an die Chelenalphütte sein», sagt der Hüttenwart. Denn Leano (5) und Jael (3) sind beide auf der SAC-Hütte aufgewachsen. Ein Elternteil kümmerte sich jeweils um die Kinder, während der andere die SAC-Hütte betrieb. Hinzu kamen jeweils eine festangestellte Arbeitskraft und eine Praktikantin oder ein Praktikant – sowie viele Freunde und Bekannte, die auf der Hütte mithalfen.

Sanitär, Stromer und Wirt in einem

Die Faszination für die SAC-Hütten habe schon früh begonnen. «Meine Frau und ich waren immer schon sehr aktiv in den Bergen unterwegs», erinnert sich Remo Gisler. «Ich habe immer schon damit geliebäugelt, mal eine solche Hütte zu übernehmen. Hinzu kam, dass ich nicht bis 65 Primarlehrer bleiben wollte. Mir fehlte dabei etwas die Abwechslung und die Natur.» Deshalb packte er vor sechs Jahren die Gelegenheit beim Schopf. In den Wintermonaten übernahm er jeweils Stellvertretungen als Lehrer, im Sommer ging es auf die Hütte. Bereut hat er die Entscheidung nicht. «Ich habe so viel dabei gelernt.» Der Job des Hüttenwarts sei sehr abwechslungsreich. «Man muss sich um alles kümmern, von der Website über Versicherungen bis zum Lohnwesen. Man ist Sanitär, Stromer und Wirt in einem.»

Dieses Leben wollen denn Petra und Remo Gisler auch nicht aufgeben. Aber die Familie wechselt in die Sustlihütte im Meiental, die einfacher zugänglich ist als die Chelenalphütte, die jeweils einen dreistündigen Fussmarsch bedeutete. Am Wochenende wird die Familie jeweils beisammen sein, während ein Elternteil die Arbeitstage in Attinghausen verbringt, damit Sohn Leano den Kindergarten besuchen kann. «Die komplette Abgeschiedenheit, Ruhe und Wildheit, welche die Chelenalphütte bietet, werde ich vermissen», sagt Remo. «Der Abschied fällt aber nicht so schwer, weil wir wissen, dass es an einem neuen Ort weiter geht.»

Nun bekommen die Fernsehzuschauerinnen und -zuschauer zunächst einen Einblick, wie sich das Paar die Arbeit zwischen Hütten- und Familienpflichten bisher aufgeteilt hat. Ganz persönlich wird es auch, als Leano seinen fünften Geburtstag feiern darf, samt einem besonderen Besuch aus der weiten Ferne.

