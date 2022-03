Uri feiert 50 Jahre Frauenstimm- und Wahlrecht

Staatsarchiv 50 Jahre Frauenstimm- und Wahlrecht auf kantonaler Ebene: Wie die Urner Frauen in der Politik Fuss fassten Am 5. März 1972 stimmten die Urner Männer mit 62,9 Prozent Ja-Stimmen der Einführung des vollen aktiven und passiven Wahl- und Stimmrechts der Frauen im Kanton Uri zu. Carla Arnold Jetzt kommentieren 05.03.2022, 05.00 Uhr

Ein historischer Moment: Irene Fussen, die anno dazumal bei den Tellspielen Tells Gattin Hedwig verkörpert hat, wirft das Stimmcouvert ein. Das Foto entstand am 4. Juni 1971, als die Frauen in Uri auf Bundes- aber noch nicht auf kantonaler Ebene abstimmen durften. Bild: Keystone/Photopress-Archiv

Am 6. Juni 1971, rund vier Monate nach der historischen Abstimmung über das Frauenstimmrecht in der Schweiz, war es endlich so weit. Die Schweizer Frauen durften zum ersten Mal den Gang an die Urne antreten. Man stimmte über zwei Vorlagen ab: die Weiterführung der Finanzordnung des Bundes und den Verfassungsartikel über den Umweltschutz. Die Frauen machten kräftig von ihrem Stimmrecht Gebrauch. Selbst die Klosterfrauen nahmen an der Abstimmung teil, auf ausdrücklichen Wunsch der Schweizer Bischöfe.

Die Urner jedoch taten sich schwer mit der Gleichstellung der Frauen. Nebst Schwyz, Obwalden, Glarus, den beiden Appenzell und Thurgau, gehörte Uri zu jenen sieben Kantonen, die sich am 7. Februar 1971 gegen das Frauenstimmrecht ausgesprochen hatten. Das damalige Urner Wahlresultat zeigt ein aus heutiger Sicht erschütterndes Bild: 4340 Nein (63,7 Prozent) zu 2477 Ja (36,3 Prozent) – bei einer hohen Stimmbeteiligung von 71,57 Prozent.

Karikatur von Tino Steinemann in der Gotthard-Post Nr. 6 vom 13. Februar 1971. Quelle: Staatsarchiv Uri

Gleichwohl gab es in Uri schon in den 1960er-Jahren erste Ansätze, die Frauen politisch zu beteiligen, vor allem in den Schulräten auf Gemeindeebene. Altdorf wählte bereits 1962 mit Anna Gisler-Aschwanden und Margrit Baumann-Arnold die ersten beiden Frauen in den Schulrat. Schattdorf folgte dem Beispiel, indem die Gemeindeversammlung im Februar 1970 ohne Gegenstimme beschloss, dass Frauen in den Schulrat gewählt werden konnten. Nun war der Weg geebnet und viele Gemeinden schlossen sich an. Die kleinste Urner Gemeinde machte am 7. Oktober 1970 den grössten Schritt. Die gelernte Werkschullehrerin Wilfrieda Ziegler-Wipfli (*1938) wurde in Bauen als Mitglied der CVP zur ersten Schulratspräsidentin gewählt. Sie führte dieses Amt bis 1976 aus. Ihr Mann, Oswald Ziegler, vertrat den Kanton Uri von 1987 bis 1995 im Ständerat. Diese Rollenverteilung zeigt exemplarisch, welche Ämter die Urner den Frauen damals zutrauten und welche nicht.

Erste Schritte auf kommunaler und kantonaler Ebene

Am 30. Januar 1972, also knapp ein Jahr nach der eidgenössischen Abstimmung, nahm der Kanton Uri als erster Kanton der Urschweiz das Frauenstimm- und Wahlrecht auf Kantons- und Gemeindeebene mit 3011 Ja gegen 2261 Nein an. Doch ganz am Ziel war die Gleichstellung der Frauen damit noch immer nicht. Vielen verlief die Umsetzung auf kantonaler und kommunaler Ebene zu langsam. Deshalb startete der Rechtsanwalt und Notar Walter A. Stöckli eine Initiative zur Einführung des vollen aktiven und passiven Wahl- und Stimmrechts der Frauen im Kanton Uri, die am 5. März 1972 angenommen wurde (3450 Ja, 2037 Nein). Erst mit diesem Abstimmungsresultat wurde die politische Gleichberechtigung von Frau und Mann im Kanton Uri umgesetzt.

Am 5. Dezember 1976 wählte man in Wassen Edith Gamma zur ersten Urner Gemeinderätin. Sie trat ihr Amt am 1. Januar 1977 an. Für Altdorf zog 1972 Hildegard Simmen-Schmid als erste Urnerin in den Landrat ein. Man vereidigte sie an der Session vom 28. Juni 1972. Sie engagierte sich in der Kantonsspitalkommission, kümmerte sich um wirtschaftliche Fragen und setzte sich für den Ausbau der Altersvorsorge ein. Ab 1973 wirkte sie bei der Ausgestaltung des Arbeitsrechts für Jugendliche und beim Aufbau eines schulzahnärztlichen Dienstes mit. Am 1. August 1975 hielt Hildegard Simmen-Schmid als erste Frau in der Geschichte der Schweiz auf dem Rütli die Ansprache zum Bundesfeiertag.

Zur ersten Landratspräsidentin des Kantons Uri wählte der Landrat 1997 Maria Baumann-Gamma aus Wassen. Als sie in das Amt der höchsten Urnerin gewählt wurde, sassen gerade einmal zehn Frauen im Landrat mit 64 Mitgliedern (2022 sind 16 Frauen im Landrat). Insgesamt kann Wassen als Hochburg der Urner Frauenpolitik angesehen werden. So stellte die Gemeinde die erste Urner Landratspräsidentin und die erste Gemeinderätin.

Gabi Huber als erste Urner Nationalrätin

In der Landratssitzung vom 28. Juni 1972 zogen die ersten zwei Frauen in den Urner Erziehungsrat ein: Vreni Schenker-Dahinden (FDP), Seedorf, und Annemarie Piller-Bommer (CVP), Altdorf. Während den Frauen schon früh der Sprung in den Erziehungsrat und den Landrat gelang, dauerte es noch mehr als zwei Jahrzehnte, bis Gabi Huber aus Altdorf für die FDP 1996 in die Regierung einziehen konnte. Bis heute dienten erst drei Frauen im Urner Regierungsrat: Gabi Huber, Heidi Z’graggen aus Erstfeld und Barbara Bär-Hellmüller aus Altdorf. Die erste Urner Frau Landammann war wiederum Gabi Huber im Jahr 2002.

Noch während ihrer Zeit als Regierungsrätin wurde die promovierte Juristin Gabi Huber am 19. Oktober 2003 als erste Urnerin in den Nationalrat gewählt. In den Jahren 2008 bis zu ihrem Rücktritt im Jahr 2015 leitete sie als Präsidentin die FDP-Fraktion in der Bundesversammlung. Nach ein paar Jahren ohne Urner Frau in Bundesbern änderte sich dies mit der Wahl von Heidi Z’graggen in den Ständerat am 20. Oktober 2019. Die CVP-Politikerin hatte dem Kanton zuvor 16 Jahre lang als Regierungsrätin gedient.

