«Staatsfeindliche Einstellung» Urner wehrt sich mit Pfefferspray gegen Verhaftung – dafür soll er zehn Monate hinter Gitter Ein Mann sollte auf den Polizeiposten mitkommen, weigerte sich aber. Die Situation eskalierte und eine Beamtin wurde am Kopf verletzt. Dafür steht der 48-Jährige nun vor dem Urner Landgericht – wenn auch nicht physisch. Lucien Rahm 02.02.2021, 18.03 Uhr

«Vom menschlichen Erscheinen an ihren Theaterstücken dispensiert» sei er. Das habe der Beschuldigte in einem E-Mail ans Urner Landgericht festgehalten. Begründet habe der 48-jährige Mann, der heute nicht mehr in Uri, sondern in Ungarn lebt, sein Nichterscheinen nebst Corona mit einer «mangelnden Legitimation» des Gerichts, zitierte der Landgerichtspräsident zu Beginn der Verhandlung aus der elektronischen Nachricht. «Der Beschuldigte kann sich selbstverständlich nicht eigenmächtig dispensieren», erklärte der Präsident weiter. «Daher haben wir das einfach als Gesuch um Dispensation behandelt» – welches das Gericht guthiess.

So fand die Verhandlung am Dienstagmorgen ohne den Beschuldigten statt. Dafür in Anwesenheit seines Pflichtverteidigers, der Staatsanwältin sowie – als Zuschauer – zwei der Polizeibeamten, welche der Mann angegriffen haben soll. Seine «staatsfeindliche Einstellung», wie es die Staatsanwältin nannte, soll vor drei Jahren dazu geführt haben, dass es zwischen ihm und vier Ordnungshütern zu einer tätlichen Auseinandersetzung kam.

An jenem bewölkten Januartag im Jahr 2017 führte der Beschuldigte seinen Hund beim Sportplatz in Altdorf spazieren. Für die Polizei eine Gelegenheit, auf die sie gemäss Anklageschrift gewartet hatte. Denn mit dem Mann hatte sie damals einiges zu klären: Sein Haustier hätte er dem Veterinärdienst zur Kontrolle vorbeibringen müssen, mehrere Betreibungsurkunden waren ihm zu übergeben und wegen einer Anzeige wegen möglicher Tierschutzvergehen musste der Hundehalter durch die Polizei einvernommen werden. Durch früheren Kontakt mit dem Mann war allerdings schon bekannt, dass dieser «über Waffen verfügt und keine hoheitlichen Handlungen anerkennt», so die Staatsanwältin. Deshalb habe man sich entschieden, ihn sicherheitshalber nicht zu Hause aufzusuchen, sondern während eines Spazierganges mit dem Haustier.

Mann schreit herum und wird aggressiv

Eine Eskalation liess sich aber offenbar auch durch dieses Vorgehen nicht vermeiden. Als die Polizei von seinem Gassigehen Wind bekam, schickte sie zwei Beamten los, die ihn auf den Posten führen sollten. Das Duo gab sich dabei anscheinend alle Mühe, behutsam zu agieren, und suchte das Gespräch. Ohne Erfolg: Der Mann «schrie herum, wurde aggressiv» und versuchte, sich zu entfernen, schilderte die Staatsanwältin den Vorfall.

Schliesslich drohte ihm die Polizistin damit, ihm Handschellen anlegen zu müssen, wenn er nicht freiwillig mitkommen wolle. Er wollte weiterhin nicht. Ebenso wenig wollte er sich fesseln lassen und wehrte sich mit aller Kraft gegen die Festnahme. Mittlerweile waren zwei weitere Polizistinnen eingetroffen, die den Mann umstellten. Eine Massnahme, die sich als notwendig erweisen sollte: Irgendwie gelang es dem Mann nämlich, während des nun erfolgenden Gerangels in seine Jackentasche zu greifen und aus dieser eine Pfefferspraypistole hervorzuholen. Mit dieser gab er dann zwei Stösse auf die Polizistin ab, die zusammen mit ihrem Kollegen versuchte, den Mann festzunehmen.

Mit einer Pfefferspraypistole dieses Typs setzte sich der Mann zur Wehr. Bild: piexon.com

Konnte die Beamtin dem ersten Spraystoss offenbar noch ausweichen, traf sie der zweite frontal am Kopf. Ein Erlebnis, das aus solch geringer Distanz – laut Anklageschrift waren es nur etwa 30 Zentimeter – ziemlich schmerzhaft sein muss. Bei einem Griff an ihr Haupt stellte die Polizistin dann fest, dass sie blutete. Nichtsdestotrotz war es ihr anschliessend möglich, ihren eigenen Pfefferspray zu zücken und gegen den Mann einzusetzen. Selbst danach sei es den übrigen drei Polizeileuten aber nur mit vereinten Kräften gelungen, den Mann schliesslich festzunehmen.



Spraystoss hätte ins Auge gehen können

Für die Staatsanwältin hat sich der Beschuldigte damit der versuchten schweren Körperverletzung schuldig gemacht. Denn er habe in Kauf genommen, dass er mit dem Spray auch das Auge der Polizistin hätte treffen und nachhaltig verletzen können. Für diesen und weitere Gesetzesbrüche verlangte sie eine unbedingte Freiheitsstrafe von zehn Monaten, eine Busse von 400 Franken sowie die Begleichung der Verfahrenskosten von über 55'000 Franken.

Nicht ganz so weit wollte der amtliche Verteidiger des Beschuldigten gehen. Er beantragte für ihn einen Schuldspruch wegen versuchter Gewalt gegen Beamte – und damit eine bedingte Geldstrafe von höchstens 300 Franken und die Übernahme nur eines Teils der Verfahrenskosten. Die Begründung: Die Distanz zwischen Spray und Kopf sei vermutlich grösser gewesen, als von den Polizeileuten «widersprüchlich» geschildert. Zudem habe ein Gutachten klargestellt, dass ein Auge durch einen Pfefferspray kaum schwer verletzt werden könne. Schlimmstenfalls sei die Sehleistung beeinträchtigt, aber nicht gänzlich weg. «Es war keine Feuerwaffe, sondern ein Pfefferspray.»

Welche Argumente das Landgericht zu überzeugen vermochten, zeigt sich in den kommenden Tagen, wenn den Parteien der Urteilsspruch schriftlich mitgeteilt wird.