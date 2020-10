Starke Urner an Bike-Europameisterschaften: Fabio Püntener und Linda Indergand gewinnen Medaillen An den Bike-Europameisterschaften im Tessin holte sich Fabio Püntener mit dem Schweizer Team die Bronze-Medaille. Linda Indergand eroberte im Final des Eliminator-Wettbewerbes die Silbermedaille. Josef Mulle 21.10.2020, 18.57 Uhr

Bereits zum Auftakt der Heim-EM am Monte Tamaro im Tessin hatten die Schweizer Biker Grund zum Jubeln, musste sich das Sextett nur gerade Italien und Frankreich geschlagen geben. Aufgrund seiner eindrücklichen Leistung an den Weltmeisterschaften im österreichischen Leogang wurde auch der Urner U23-Fahrer Fabio Püntener ins Schweizer Team berufen. Als Starter konnte er mit den Besten mithalten, und das Team war auf dem besten Weg zur Goldmedaille.

Fabio Püntener (ganz rechts) mit dem Schweizer Team bei der Siegerehrung. Bild: PD

Doch dann erwischte die «Defekthexe» Alessandra Keller, die durch einen platten Reifen etwas an Terrain und Ränge verlor. Durch eine imposante Aufholjagd konnte Thomas Litscher dies aber wieder ins Lot bringen.

Eine Ehre, an einer Europameisterschaft mitzufahren

«Es ist natürlich wunderbar und eine Ehre, an einer Europameisterschaft ins Nationen-Team aufgenommen zu werden. Die Berufung konnte ich mit meinem gelungenen Einsatz und dem Gewinn der Medaille sicher bestätigen», freute sich Fabio Püntener zu Recht. Mit dieser Medaille ist Püntener bereits der dritte Silener IG-Radsport-Uri-Fahrer, nach Reto und Linda Indergand, der an einer EM mit dem Team eine Medaille gewinnt.

Der U23-Fahrer zeigte auch im Cross Country ein super Rennen und belegte hinter seinen Schweizer Teamkollegen Joel Roth und Vital Albert und dem Italiener Juri Zanotti den an Titelkämpfen etwas undankbaren 4. Platz.

Linda Indergand erkämpft sich Silber

In ausgezeichneter Form befindet sich auch Linda Indergand, der ein glanzvolles Resultat an den vergangenen Weltmeisterschaften durch einen Kettenriss verwehrt wurde. Im Tessin entschied sich Indergand kurzfristig an der nicht olympischen Disziplin «Eliminator» teilzunehmen, in welcher sie 2015 und 2016 Weltmeisterin geworden ist.

Linda Indergand (zweite Fahrerin von rechts) holte mit einem starken Schlusssprint die Silbermedaille. Bild: PD

Ihr Auftritt am Monte Tamaro hat gezeigt, dass die Weltklasse-Bikerin aus Silenen noch immer den direkten Kampf Frau gegen Frau beherrscht. Mit grossartigem Einsatz in den Vorfinals erreichte sie den Endfinal, in welchem sich schliesslich mit Gaia Tormena aus Italien und der Französin Coline Clauzure drei Disziplinen-Weltmeisterinnen um die Krone stritten. In den Final hatte es auch noch die Deutsche Marion Fromberger geschafft.

Der Start fiel für die Urnerin wenig verheissungsvoll aus, aber mit ihrem unbändigen Siegeswillen wurde es doch noch der Silberplatz hinter der Italienerin Tormena. «Eine Medaille an kontinentalen Titelkämpfen, und das noch im eigenen Land, ist natürlich immer etwas Spezielles, umso mehr, als ich seit meinem Weltmeistertitel 2016 keine Eliminator-Rennen bestritten habe», freute sich Linda Indergand nach dem hektischen Sprint-Final. Im Cross Country liess der schlechte Startplatz (5. Startreihe) keine grosse Efforts mehr zu, und so resultierte für Indergand wie an der WM in Leogang der 15. Schlussrang.