Gesperrte Einfahrt Wassen: Polizei bringt Geisterfahrer zur Anzeige – Unmut in der Bevölkerung bleibt Seit Freitag wird bei mehr als fünf Kilometern Stau am Gotthard die Autobahneinfahrt Wassen gesperrt. Das hat für unterschiedliche Reaktionen und zahlreiche Bussen geführt. Carmen Epp 02.08.2022, 17.44 Uhr

Wenn sich der Verkehr vor dem Gotthard staut, probieren viele Reisende, über das umliegende Strassennetz auszuweichen. Das führt dazu, dass auch auf den Gemeinde- und Kantonsstrassen der Verkehr ins Stocken gerät und teilweise gar zum Erliegen kommt.

Um diesen Ausweichverkehr zu senken und die betroffenen umliegenden Gemeinden zu entlasten, hat die Kantonspolizei Uri am Freitag einen Pilotversuch gestartet. Seither wird ab einer Staulänge von fünf Kilometern die Autobahneinfahrt Wassen in Fahrtrichtung Süden gesperrt.

Ob der Plan aufgegangen ist, könne man noch nicht sagen, sagt Polizeikommandant Thorsten Imhof auf Anfrage. «Die Auswertung des ersten Wochenendes, an dem der Pilotversuch umgesetzt wurde, läuft.» Die Kantonspolizei werde an den kommenden Wochenenden die Daten sammeln und auswerten. Danach erst liege eine aussagekräftige Auswertung vor – gemäss Imhof dürfte das noch im August der Fall sein.

Immer wieder versuchen einige, dem Stau auf der Autobahn A2 über die Kantonsstrasse auszuweichen. Bild: Florian Arnold (Wassen, 23. Juli 2022)

Zehn ausländische Geisterfahrer zur Anzeige gebracht

Die Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer hätten unterschiedlich auf die Neuerung reagiert. Die meisten seien an der gesperrten Autobahneinfahrt vorbeigefahren und hätten ihre Fahrt in Richtung Süden über den Gotthardpass fortgesetzt.

Der Kommandant berichtet jedoch auch von unschönen Szenen:

«Leider mussten wir auch fehlbare Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer feststellen, welche aufgrund der gesperrten Einfahrt in Richtung Süden kurzerhand als Geisterfahrer über die Autobahnausfahrt Wassen wieder auf die Autobahn fuhren.»

Einige Beispiele solcher Geisterfahrerinnen und -fahrer wurden von Leserreportern auf Video festgehalten:

Auch dieser Staufahrer verliert die Nerven. Video: PilatusToday

Bei diesem Verhalten handle es sich um eine grobe Verkehrsregelverletzung, wie Imhof erläutert. Fahrzeuglenkerinnen und -lenkern mit Wohnsitz in der Schweiz würde in einem solchen Fall der Führerausweis vor Ort abgenommen und mit dem Polizeirapport an die Administrativbehörde des Wohnsitzkantons zugestellt. Gleichzeitig würde ein Strafverfahren eröffnet und an die Staatsanwaltschaft rapportiert.

Bei den fehlbaren Lenkerinnen und Lenkern am Wochenende in Wassen handelte es sich um solche mit Fahrzeugen, die im Ausland immatrikuliert sind, wie Imhof erläutert. Insgesamt zehn solche Lenkerinnen und Lenker seien zur Anzeige gebracht und ein Bussendeposit in der Höhe von 1150 Franken abgenommen worden. Ausserdem müssen auch sie sich bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Uri verantworten.

Unmut der Bevölkerung bleibt

Auch eine Aktion der Bevölkerung von Wassen machte am Wochenende von sich reden: Über einen in den sozialen Medien geteilten Aufruf versammelten sich Einwohnerinnen und Einwohner von Wassen, um gemeinsam regen Gebrauch von den Fussgängerstreifen im Dorf zu machen. Rund 25 Personen machten mit.

«Uns ging es nicht darum, den Verkehr noch mehr zum Erliegen zu bringen», erklärt Familienvater Patrick Walker, der seinen Unmut öffentlich kundtut und sich ebenfalls an der Aktion beteiligte. Er fügt an:

«Wir wollten so auf die unhaltbare Verkehrssituation in Wassen aufmerksam machen und darauf, dass es hier Menschen gibt, die darunter leiden.»

Auch der Tourismus leide unter der Situation, ist Walker überzeugt. «Gewerbetreibende aus Andermatt bestätigen, dass immer mehr Gäste wegen des Verkehrs auf einen Besuch in Uri verzichten.» Umgekehrt würden viele Leute aus dem Urner Oberland gar nicht mehr ins Unterland reisen, aus Angst, später nicht mehr nach Hause zu kommen.

Dieses Video zeigt im Zeitraffer, wie stark Wassen vom Ausweichverkehr betroffen ist:

Verkehrssituation am Samstag, 30. Juli 2022. Video: Philipp Baumann

Die Aktion sei positiv angekommen, schildert Walker. Teilweise hätten sich sogar Berggänger aus anderen Kantonen der Wassner Bewegung angeschlossen und seien mitgelaufen. Von der Politik fühlen sich die Wassnerinnen und Wassner hingegen im Stich gelassen, wie Walker schildert. Und die Polizei? Von der wäre bei Verkehrsaufkommen mehr Präsenz wünschbar, so Walker.

Daher wolle man nun eine Interessengemeinschaft bilden. Mögliche Namen: «Verkehrsberuhigung Wassen», «Lebenswertes Wassen» oder «Wohnen in Wassen». Walker erklärt:

«Wir wollen zeigen, dass der Kanton Uri nicht in Amsteg aufhört und erst in Andermatt wieder anfängt.»

Sperrung der Autobahnausfahrt nicht vom Tisch

Vom Pilotversuch, die Autobahneinfahrt Wassen ab fünf Kilometern Stau zu sperren, hält Walker indes wenig. «Wenn, dann müssten sowohl die Einfahrt als auch die Ausfahrt gesperrt werden.» Noch besser wäre es, die ganze Kantonsstrasse zu sperren – ausser für Einheimische und Blaulichtorganisationen. «Ich will mir nicht ausmalen, was wäre, wenn es bei den verstopften Kantonsstrassen zu einem Grossereignis käme.» Dass teilweise sogar Sattelschlepper durch das Dorf Wassen fahren, erhöhe die Gefahr, so Walker.

Die Kantonspolizei Uri habe von der «Fussgängeraktion» Kenntnis erhalten und eine Patrouille vor Ort beordert, wie Kommandant Thorsten Imhof erläutert. Man sei mit einigen Personen in Kontakt getreten und habe ihnen mitgeteilt, dass solche Protestaktionen aus Sicht der Kantonspolizei Uri wenig zielführend seien. Die Fahrbahnüberquerungen beim Fussgängerstreifen im Dorf hätten jedoch zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen geführt.

Auf den Vorschlag von Walker, sowohl Ein- als auch Ausfahrt zu sperren, erläutert Imhof, die Kantonspolizei Uri versuche in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Strassen (Astra), das Staumanagement im Kanton Uri laufend zu optimieren. Ein Ergebnis dieser Optimierungsmassnahmen sei der aktuell laufende Pilotversuch der Sperrung der Autobahneinfahrt Wassen in Fahrtrichtung Süden.

Der Pilotversuch werde nun weitergeführt und laufend analysiert. Die gewonnenen Daten würden dann für die Beurteilung von weiteren Optimierungsmassnahmen verwendet. «Ob die Sperrung der Autobahnausfahrt in Wassen in Fahrtrichtung Süden eine weitere Optimierungsmassnahme darstellt, kann derzeit nicht beurteilt werden.»

