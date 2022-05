15:15 Uhr 26. Mai

Autofahrer weichen in Uri auf die Hauptstrasse aus

Die Kolonne vor dem Nordportal in Göschenen beträgt derzeit weiterhin 10 Kilometer. Auffallend ist laut dem Verkehrsinformationsdienst Viasuisse, dass viele Autofahrer auf die Kantonsstrasse zwischen Erstfeld und Göschenen ausweichen, von wo sie den Weg über den Gotthardpass unter die Räder nehmen. Seit dem 20. Mai ist der Pass offen und normal befahrbar. Da die Polizei den Verkehr auf der Kantonsstrasse dosiert, ist auch hier Geduld gefragt. Auch auf der alternativen Nord-Süd-Achse, der A13 San-Bernardino-Route, staut sich der Verkehr. Dies aktuell Richtung Süden, auf dem Abschnitt zwischen Chur-Süd und Rothenbrunnen. Zudem stauen sich die Autos auch auf der Axenstrasse zwischen Schwyz und Sisikon.

Starke Nerven waren an Auffahrt auch in anderen Teilen der Schweiz gefragt. Etwa im Raum Basel auf der A2 zwischen Augst und Sissach, in Solothurn auf der A1 zwischen Gunzgen-Nord und Kriegstetten Richtung Bern, auf der A3 entlang des Zürich- und Walensees. In der Westschweiz mussten Reisende vor dem Grossen St. Bernhard zwei Stunden mehr Zeit einplanen. Auch beim Autoverlad Löschberg in Kandersteg mussten Autofahrer eine Wartezeit von zwei Stunden in Kauf nehmen. (rem)