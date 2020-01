Matthias Steinegger und Barbara Merz Wipfli wollen in den Landrat In Flüelen stellen sich Matthias Steinegger und Barbara Merz Wipfli für die FDP als Landratskandidaten zur Verfügung. 22.01.2020, 17.11 Uhr

Barbara Merz Wipfli und Matthias Steinegger kandidieren für die FDP als Landratskandidaten. Bild: PD

(pd/RIN) Für die FDP stellen sich der 43-jährige Matthias Steinegger und die 64-jährige Barbara Merz Wipfli als Landratskandidaten zur Verfügung. Matthias Steinegger amtet bereits seit acht Jahren für die Flüeler in der Urner Legislative und stellt sich für eine dritte Amtszeit zur Verfügung. Barbara Merz Wipfli kandidiert neu, wie die Flüeler FDP in einer Mitteilung schreibt.

Steinegger vertritt bereits seit acht Jahren die politischen Interessen des Flüeler Hafenstädtchens im Urner Landrat. Nach seinem Rückzug aus den vergangenen Nationalratswahlen vom Oktober 2019 aus gesundheitlichen Gründen, sei er wieder voller Tatendrang, die Anliegen der Flüeler vertreten zu dürfen. Steinegger ist verheiratet, Vater eines Sohnes und arbeitet bei der Arnold und Co. AG als Geschäftsleitungsmitglied.

Als Richterin, Präsidentin oder im Kunstverein tätig

Barbara Merz Wipfli stellt sich neu als Kandidatin zur Verfügung. Merz ist seit 20 Jahren als selbstständige Anwältin mit Schwerpunkt Beratung von Unternehmen tätig. Sie amtete zwölf Jahre als Richterin in der Eidgenössischen Steuerrekurskommission. Zurzeit ist sie in Verwaltungsräten tätig – als Präsidentin in der Gotthardraststätte oder bei der Treib Seelisberg Bahn. Weiter engagiert sich Merz im Kunstverein Uri und in der Dätwyler-Stiftung als Präsidentin sowie Vizepräsidentin.

Steinegger wie auch Merz seien in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft gut verankert und würden somit beste Voraussetzungen für ein Landratsamt mitbringen, heisst es in der Mitteilung abschliessend.