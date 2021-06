Stellenmarkt Urner Gastronomen bangen um Personal – gerade jetzt wo das Geschäft wieder beginnt zu laufen Das Beizengeschäft zieht wieder an. Doch viele haben Mühe, Fachkräfte zu finden. Schuld ist nicht nur der Lockdown. Christian Tschümperlin 22.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Gäste sind zurück in den Beizen. Doch es mangelt in der Gastronomie an Personal. So auch beim «Anker» in Flüelen. Das Restaurant hat im Mai wie geplant eröffnet. Wirt Carlo Bürgi hat aber Mühe, geeignetes Personal aufzutreiben: «Wir sehen uns bereits seit einem Jahr nach Serviceangestellten um und tun das seit drei Monaten intensiv. Dass es so schwierig wäre, das haben wir nicht erwartet», sagt er.

Das Fachpersonal in der Gastronomie ist rar. Nicht erst, seit der Lockdown die Berufe weiter unattraktiv gemacht hat. Symbolbild: Keystone

Der Personalmangel in der Gastronomie ist aber nicht erst seit dem letzten Lockdown akut, wie er betont: «Quereinsteiger und Aushilfen findet man zwar. Nicht aber das Fachpersonal.» Dieses würde in der Gastronomie dringender benötigt denn je. Viele Leute hätten denn auch ganz falsche Vorstellungen vom Gastroservice: «Man denkt, es gehe darum, Teller an einen Tisch zu tragen. Doch es handelt sich nicht zufällig um eine dreijährige Lehre. Und die Ansprüche der Gäste sind auch nicht kleiner geworden», sagt er. Den Quereinsteigern fehle es oft an Routine, Schnelligkeit, Wein- oder Warenkenntnisse. Dass heutzutage so wenige junge Menschen den Weg in die Gastronomie finden, liege wohl nicht zuletzt an den Arbeitszeiten: «Man macht viele Überstunden und arbeitet oft bis Mitternacht. Wer am Wochenende frei haben will, ist in der Gastronomie falsch», meint er.

Andere Branchen sind attraktiver

Dies macht auch vor der Luxushotellerie keinen Halt, wie etwa im «Chedi Andermatt». Rund ein Zehntel der Stellen seien nicht besetzt, wie Katja Häuser, stellvertretende Leiterin des HR, sagt. 291 Mitarbeitende beschäftigt das Luxushotel momentan, zwischen 25 und 30 Stellen sind noch offen. Es fehle praktisch in allen Bereichen an Personal. Einzig in der Küche sei das Problem aktuell nicht so stark. Hingegen wird nach Mitarbeitenden im Service, im House-Keeping, für das Front-Desk, und die Reservationen gesucht. «Es ist sehr schwierig, Fachpersonal zu finden», sagt Katja Häuser. Der Markt etwa für einen «Chef de Rang» sei ausgetrocknet, und das nicht erst seit die Coronapandemie begann.

«Die Lage war schon vorher schwierig. Die Situation wurde aber durch die Pandemie noch schwieriger», sagt die HR-Mitarbeiterin. «Wir vermuten, dass viele während der Coronazeit nach einer anderen Stelle Ausschau gehalten haben, und einen neuen Job fanden. In anderen Branchen verdient man besser oder hat angenehmere Arbeitszeiten, sodass diese Personen nicht mehr bereit sind, zurück zu wechseln.»

Wie Katja Häuser sagt, ist man auch Personalvermittler angegangen. «Das machen wir sonst nur für Managerstellen.» Die Aussichten seien aber auch auf diesem Weg eher gering. Zudem wollen die meist jungen Menschen nach der langen Corona-Durststrecke ohne Freizeitmöglichkeiten lieber im städtischen Kontext tätig sein und das «verpasste Leben» nachholen.

Joe Herger, Präsident von Gastro Uri, kann die aktuellen Schwierigkeiten ebenfalls nicht abstreiten: «Der Personalmangel ist ein gesamtschweizerisches Problem. Da unterscheidet sich Uri nicht von den anderen Kantonen.» Auch für ihn ist der Umstand nicht erst seit Corona klar. «Das Thema ist allseits bekannt und wurde schon vielfach diskutiert.» Gastrosuisse habe die Problematik erkannt und suche nach Lösungsansätzen.