Sterbebegleitung An der Schwelle zum Tod: «Es ist die schönste und sinnvollste Tätigkeit» Zu Ostern berichtet die Urner Sterbebegleiterin Käthy Russi über eine grosse Aufgabe: Sie begleitet Menschen in ihren schwierigsten Nächten. Christian Tschümperlin 03.04.2021, 05.00 Uhr

Sie hat schon viele Stunden am Sterbebett verbracht: Käthy Russi Grisoni aus Andermatt arbeitet seit zehn Jahren in der Sterbebegleitung. Was motiviert sie und was hat sie dabei gelernt? Denn eigentlich gibt es doch keine traurigere Aufgabe als diese. Doch Käthy Russi winkt ab: «Im Gegenteil: Es ist die schönste und sinnvollste Tätigkeit», sagt sie. Die 68-Jährige ist eine von 24 Sterbebegleiterinnen der Gruppe Sterbebegleitung Uri. Wenn sie zum Thema spricht, wirkt sie authentisch und geerdet.

Sterbebegleiterin Käthy Russi gibt zu Ostern Einblicke in ihre seltene Berufung. Bild: Christian Tschümperlin (Altdorf, 12. März 2021)

Die Begleitung findet meist nachts statt. Tagsüber werden die Sterbenden vom Pflegepersonal des Pflegeheims oder Spitals oder von den Angehörigen betreut. Die Sterbezeit ist für die Betroffenen kein leichter Prozess. Oft ist es Ungewissheit, gefolgt von Auflehnung oder gar Aggression, bevor Akzeptanz und Annahme folgen. «Unsere Aufgabe ist es, den Menschen in jeder Phase voller Würde zu begleiten.»

Die Taschenlampe spendet das letzte irdische Licht

Zwei Stühle sind es, der eine nahe am Sterbebett, der andere etwas weiter weg, und eine Lichtquelle – ihre Taschenlampe –, die in den Stunden beim Sterbenden nicht fehlen dürfen. «Oft habe ich eine ‹Lismette› oder ein Sudoku dabei. Jedoch bin ich immer mit einem Ohr beim uns anvertrauten Menschen. Etwas Ablenkung, die mich durch die Nacht bringt.» Oberstes Ziel ist es stets, dass der Sterbende seinen inneren Frieden finden kann. Diesen Prozess will Käthy Russi ja nicht stören. «Sterbebegleitung bedeutet, voller Ruhe die letzten Stunden mit dem Menschen mitzugehen, ihn zu verstehen und ihn zu begleiten.»

Manchmal hält Russi auch die Hand des Sterbenden. «Das gibt ihm das Gefühl, nicht alleine gelassen zu werden.» Es sei der grösste Prozess, nebst der Geburt, die ein Mensch durchlaufen könne. Wenn Sterbende einen Rosenkranz oder ein Kreuz auf dem Nachttisch haben, sind das für Russi Zeichen, dass sie aus einem Gebetsbuch vorlesen darf.

Mit 17 heiraten war keine Option

Doch wie kam es und was motiviert Käthy Russi nach wie vor, dass sie dieser «schönsten aller Aufgaben», wie sie sagt, nachgehen möchte? Russi wuchs in den 50er-Jahren in Andermatt auf. Damals noch ein verschlafenes Bergdorf, das von der Armee lebte. «Etwas arbeiten und mit 17 heiraten, dann das ganze Leben lang in meinem Heimatdorf bleiben, wie es in jenen Jahren üblich war, das kam für mich nicht in Frage», berichtet sie. Als sie sah, wie ihr Grossvater zu Hause bis zu seinem Tod liebevoll von seinen Angehörigen gepflegt wurde, erwachte in ihr der Wunsch, Pflegefachfrau zu erlernen. Sie wurde zur Schwester Käthy.

Ab 1975 arbeitete sie in der Intensivstation und der Abteilung für Infektionskrankheiten im Spital Chur. «Damals gab es noch viel mehr Infektionskrankheiten als heute, beispielsweise Tuberkulose», sagt sie. Später ging sie an die pädagogische Akademie für Pflegefachpersonen nach Wien, um Pflegefachleute ausbilden zu können. Weil Schwester Käthy so viel in der Welt unterwegs war, urschnert sie heute nicht mehr. Doch eine Bodenständige ist sie geblieben, eine «Handg’lismeti», wie sie es sagt. Kraft tankt sie auf Spaziergängen in der Natur mit ihrem Hund. «Das Leben ist wie eine Wanderung. Es hat einen Anfang und ein Ende.» Sie ist überzeugt, dass gewisse Dinge vorbestimmt sind, man aber auch einen freien Willen hat. «Wie stark man sich leiten lässt, das ist Fügung.» Die Wunder der Natur erinnern sie immer wieder daran, dass es noch etwas Grösseres gibt.

Der grosse Lehrer

Die Unterscheidung zwischen Theorie und Praxis ist Käthy Russi denn auch wichtig. «Am Sterbebett muss man gelassen sein, um Angst nehmen und Ruhe geben zu können.» Sterbende sind für sie grosse Lehrer. Russi ist überzeugt: «Nach dem Tod geht es weiter, denn bei vielen Sterbenden darf ich am Ende ein friedliches Strahlen in ihrem Gesicht sehen. Das bedeutet für mich Erlösung.»

Für die Tätigkeit der Sterbebegleitung braucht es keine Pflegeausbildung. Jede Person, die sich für Sterbende interessiert und sich für die Aufgabe berufen fühlt, kann die Funktion der Sterbebegleitung ausüben. Weitere Infos auf:



https://www.ur.ch/organisationen/156