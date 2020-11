Sterben aktuell mehr Urner? – Landrätin will Ergänzungen zum Gesundheitsbericht Landrätin Claudia Gisler (CVP) fordert gestützt auf den jüngsten Gesundheitsbericht aktuelle Zahlen zur Sterbestatistik. Sie macht sich zudem Sorgen um die psychische Gesundheitsversorgung, explizit auch von Jugendlichen. Florian Arnold 11.11.2020, 17.57 Uhr

Landrätin Claudia Gisler (CVP, Bürglen) will von der Regierung wissen, wie sich die Coronapandemie auf die Todesstatistik im Kanton Uri ausgewirkt hat. An der Landratssession vom Mittwoch hat sie der Regierung eine Interpellation eingereicht. Grundlage für ihren Vorstoss liefert der dritte Gesundheitsbericht des Kantons Uri, der im September 2020 erschienen ist. Die entsprechenden Daten werden vom Schweizerischen Gesundheitsobservatorium (Obsan) alle fünf Jahre erhoben. Allerdings bildeten Zahlen von 2017 die Basis für den Bericht.

Aus dem Bericht geht hervor, dass die Lebenserwartung zwar stetig steige. Sie liegt aber in Uri 84 Jahre bei den Frauen und 81 Jahre bei den Männern unter dem Schweizer Durchschnitt. Sowohl im Kanton Uri als auch in der Gesamtschweiz sterben die Menschen am häufigsten an Herz-Kreislauf-Krankheiten, gefolgt von Krebserkrankungen. Jährlich wurden in der Berichtsperiode (2012 bis 2016) in Uri durchschnittlich 337,6 Todesfälle verzeichnet. Zu den beiden häufigsten Todesursachen zählten Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs. 63 Prozent der Urnerinnen und Urner verstarben an diesen beiden Erkrankungen.

Urner fühlen sich gesünder (zf) Bemerkenswert ist am Bericht aber auch: Die Urner fühlen sich gesünder als der Durchschnitt der Schweiz. Dies widerspiegelt sich laut dem Bericht auch bei den Arztbesuchen. Die Urnerinnen und Urner gehen pro Jahr 2,2 Mal zum Hausarzt und suchen nur 1 Mal einen Spezialarzt auf (ohne Frauenärzte). Schweizweit liegen die Zahlen bei 2,3 Hausarztbesuchen sowie 1,5 Spezialarztbesuchen. Zudem werden im Kanton Uri auch weniger Vorsorge- beziehungsweise Kontrolluntersuchungen für chronische Krankheiten und Krebs in Anspruch genommen. In Uri zahlt man nach Appenzell Innerrhoden und Nidwalden am drittwenigsten Krankenkassenprämien.

Urner gehen weniger oft zum Arzt. Gaetan Bally / KEYSTONE

Claudia Gisler will wissen, wie sich nun die Zahlen durch die Coronapandemie verändert haben. Konkret stellt sie dem Regierungsrat folgende Fragen: