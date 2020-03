Steuererklärung muss erst bis Ende Mai eingereicht werden Aufgrund der Coronakrise gibt es Erleichterungen bei den Steuern. Gesuche um Zahlungserleichterungen werden grosszügig behandelt. 27.03.2020, 14.51 Uhr

Finanzdirektor Urs Janett vor dem Logo für die gemeinsame Steuerlösung von Kanton und Gemeinden. In Sachen Steuern setzt man auch in Uri auf Kulanz. Markus Zwyssig (uz) / Urner Zeitung

(MZ) Der Bundesrat hat einen vorübergehenden Rechtsstillstand beschlossen. Zahlreiche Unternehmen können durch die ausserordentliche Lage in der Coronakrise in finanzielle Schwierigkeiten geraten. In der ganzen Schweiz dürfen Schuldner bis am 19. April nicht betrieben werden. Diese Massnahmen haben auch Auswirkungen auf Urner Unternehmen und Selbstständigerwerbende, wie es in einer Mitteilung der Standeskanzlei heisst.