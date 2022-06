Urner Anwalt soll zu hohe Entschädigung bekommen haben

Steuergelder Staatsanwältin hält Entschädigung für Urner Anwalt für «viel zu hoch» Die vorgesehene Entschädigung für einen Strafverteidiger stösst bei der Staatsanwaltschaft auf Unverständnis. Diese kritisiert das Landgericht. Lucien Rahm Jetzt kommentieren 20.06.2022, 18.19 Uhr

Tausende Franken zu viel würde ein Urner Rechtsanwalt ausbezahlt bekommen, würde der entsprechende Entscheid des Urner Landgerichts rechtskräftig. Dieser Ansicht ist die Staatsanwaltschaft Uri. Zwar stand an der Berufungsverhandlung im Fall eines serbischen Boxers, der seine Freundin misshandelt haben soll, die Frage nach dessen gerechter Strafe im Zentrum. Die Staatsanwältin nutzte die Verhandlung aber auch dazu, die vom Landgericht vorgesehene Entschädigung für den amtlichen Strafverteidiger des angeklagten Boxers zu hinterfragen.

42'000 Franken sollen dem Anwalt ausbezahlt werden, hat das Landgericht entschieden. Diesen Betrag müsste jedoch nicht der Beschuldigte begleichen – zumindest vorerst nicht. Bis dieser zu ausreichend Geld kommen würde, ginge der Betrag zulasten der Urner Staatskasse. Erst, wenn es die finanziellen Verhältnisse des Mannes erlauben würden, müsste er 80 Prozent der Kosten übernehmen. 20 Prozent würden ihm erlassen, weil er vom Landgericht teilweise freigesprochen wurde.

Verspätung durch Stau und Schnee in Rechnung gestellt

Ihre Auslagen berechnen die Anwältinnen und Anwälte jeweils selber und reichen sie in Form einer sogenannten Kostennote beim Gericht ein. Dieses bestimmt dann, wie viel Geld eine Anwaltsperson letztlich erhalten soll. Der Verteidiger wollte für gesamthaft 211 Stunden Arbeit zunächst gar einen Betrag von knapp 60'000 Franken geltend machen, wie im Urteil des Landgerichts nachzulesen ist. Die darin aufgeführten Positionen stiessen bei der Staatsanwältin auf viel Unverständnis, wie sie an der Verhandlung klarmachte. So seien die aufgeführten 43 Stunden fürs Aktenstudium im angegebenen Zeitraum angesichts des damaligen Aufwands nicht nachvollziehbar. Ebenso habe in jener Periode nur eine Einvernahme stattgefunden.

Für ungerechtfertigt hält die Staatsanwältin auch diverse weitere Positionen, die der Anwalt in Rechnung stellen wollte. So gab er beispielsweise Telefonate mit dem Bruder oder der Schwägerin des Beschuldigten an, die für dessen Verteidigung nicht relevant gewesen seien. Auch blosse Anrufversuche habe sich der Anwalt laut der Staatsanwältin bezahlen lassen wollen. Bei der Hin- und Rückreise zu externen Terminen seien gar zusätzliche Zeitaufwände, die durch Stau oder schwierige Schneeverhältnisse entstanden seien, aufgeführt gewesen. «Das kann natürlich nicht sein, dass der Staat für so etwas aufkommt.» Gemäss Bundesgericht seien solche Auslagen nicht zu vergüten.

Verfahren von «überdurchschnittlichem Umfang»

Immerhin hat das Landgericht 18'000 Franken vom ursprünglich verlangten Betrag abgezogen, weil diese für die «Vertretung der Partei im gerichtlichen Verfahren nicht erforderlich waren», wie es in seinem Urteil schreibt. Den Rest hielt es aber für «angemessen und gerechtfertigt». Zwar sprengt der gesprochene Betrag somit den Rahmen, den das Urner Gerichtsgebührenreglement grundsätzlich vorgibt. Für ein Verfahren vor dem Landgericht sieht es insgesamt maximal 15'000 Franken vor. Bei einem «Verfahren von aussergewöhnlichem Umfang oder mit einer Vielzahl von Tatbeständen» lässt es aber auch eine Erhöhung zu.

Das Landgericht hält im Urteil denn auch fest: «Zu berücksichtigen ist insbesondere auch die Teilnahme an den diversen Einvernahmen, die sich teilweise über ganze Tage erstreckt haben.» Da das vorliegende Verfahren von «überdurchschnittlichem Umfang» gewesen sei und die Anklage eine Vielzahl von Tatbeständen umfasst, müsse «der gesetzlich vorgesehene Rahmen verlassen und die Entschädigung angemessen erhöht werden».

Anwältin erhält halb so viel Geld

Wie der gesprochene Betrag genau zu Stande gekommen ist, habe das Landgericht in seinem Urteil leider nicht dargelegt, sagte die Staatsanwältin weiter. Klar sei für sie hingegen, trotz erfolgter Kürzung: «Über 42'000 Franken Honorar, das ist viel zu hoch.» Die Anwältin des Opfers habe ungefähr denselben Aufwand gehabt, um sich auf die erste Verhandlung vorzubereiten. Ihre Entschädigung beträgt aber rund 21'000 Franken. Das Landgericht wollte seine Rechnung auch auf Nachfrage dieser Zeitung nicht präzisieren.

Von der Berufungsinstanz, dem Urner Obergericht, forderte die Staatsanwältin eine Reduktion der Entschädigung für den Anwalt. Dieser stellte an der Verhandlung lediglich in Frage, ob die Staatsanwaltschaft dafür den richtigen Rechtsweg gewählt hat. Inhaltlich äusserte er sich nicht zu den Vorwürfen. Ob das Obergericht dem Wunsch der Staatsanwältin folgt, wird sich bei der Urteilsverkündung an diesem Mittwoch zeigen.

