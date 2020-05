Steuerrechnungen an Urner Haushalte sind verschickt Anpassungen der provisorischen Rechnung aufgrund der Coronamassnahmen können telefonisch oder per E-Mail beantragt werden. 05.05.2020, 17.33 Uhr

(pd/ml) In den kommenden Tagen erhalten die Urner Haushalte ihre provisorischen Kantons- und Gemeindesteuerrechnungen 2020. Vorauszahlungen werden bis am 31. Oktober mit einem Zins von 0,25 Prozent vergütet. Selbstständigerwerbende und Privatpersonen, die aufgrund der Coronamassnahmen Einkommenseinbussen erleiden, können beim lokalen Gemeindesteueramt telefonisch oder per E-Mail eine Anpassung ihrer provisorischen Rechnung verlangen.