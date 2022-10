Die Geschichte des Urner "Stiär Biär"

«Ürnerisches» Ralph Herger führt die Geschichte der Urner Kleinbrauerei weiter Die Kleinbrauerei Stiär Biär AG hat sich seit 2005 als Bierherstellerin etabliert. Dies nicht nur im Kanton Uri, sondern auch über die Kantonsgrenzen hinweg. Der neue Geschäftsführer blickt zurück und nach vorne. Giulia Aschwanden Jetzt kommentieren 10.10.2022, 05.00 Uhr

«Stiär Biär ist schon vom Namen her kraftvoll, mutig und urig», erklärt der neue Geschäftsführer Ralph Herger, der die Stelle Anfang August angetreten hat. Herger hat eine vielseitige Karriere hinter sich: Zuvor war er als Salesmanager für Uri und Schwyz bei Feldschlösschen tätig. Hergers berufliche Laufbahn startet im Spannort Erstfeld, wo er eine Bürolehre absolviert. Zwei Jahre später zieht es den Hospentaler nach Luzern, wo er eine Servicelehre antritt. Jahrelang entwickelt er sich in der Gastrobranche weiter.

Herger ist vorwiegend in Zermatt und Andermatt tätig, bis es ihn nach Unterägeri verschlägt, wo er die Geschäftsführung der Bar «Passebartout» übernimmt. Doch was hat den Urner dazu bewegt, zu Stiär Biär zu wechseln?

Ralph Herger ist neuer Geschäftsführer bei der Kleinbrauerei Stiär Biär in Altdorf. Bild: PD

«Mir hat die Kleinfirma sehr imponiert! Hinzu kommt, dass ich bei Stiär Biär vieles mitbestimmen kann oder darf», erzählt er. Nichtsdestotrotz bringe eine neue Stelle auch einige Herausforderungen mit sich, wie der neue Geschäftsführer der Stiär Biär AG erklärt: «Die Vorausplanung ist für mich herausfordernd, da wir beispielsweise keine grossen Lagermengen haben.» Dies wiederum mache seine Arbeit allerdings umso spannender und abwechslungsreicher.

Der gebürtige Urner sieht persönlich ebenfalls einen grossen Bezug zu Uri und zeigt sich zuversichtlich: «Mit meiner neuen Aufgabe bei Stiär Biär bin auch ich wieder zurückgekehrt zu meinen Wurzeln und kann so mein Netzwerk nutzen. Ich freue mich sehr darauf, mit Stiär Biär weiter Urner Geschichte zu schreiben.»

Etliche Schritte bis zum Produkt

Ein Bier zu brauen, ist leichter gesagt als getan: Es steckt ein komplizierter Brauprozess dahinter, der verschiedene Rohstoffe, Temperaturen und Maschinen erfordert. Hinzu kommt, dass jede Biersorte ihre eigenen Komponenten besitzt und demnach unterschiedliche Anforderungen mit sich bringt.

Im Wesentlichen wird das Malz zuerst zerkleinert, woraufhin es mit Urner Bergwasser vermischt wird. Anschliessend folgt das Maischen, sprich das Lösen der Inhaltsstoffe und Umwandeln in Zucker. In diesem Schritt wird das Flüssige vom Festen getrennt. Als Nächstes kommt das Würzekochen, wo der Hopfen dazugegeben wird, welcher anschliessend auf Gärtemperatur runtergekühlt wird. Abschliessend erfolgen die Hauptgärung und Reifung, welche je eine Woche Zeit bedürfen. Zum Schluss wird das Bier zwei Wochen lang gelagert, bis es zum Biergeniesser gelangt.

Die Wurzeln der Kleinbrauerei liegen bereits viele Jahre zurück: Das Brauhaus am Fusse des Altdorfer Bannwalds steht seit über hundert Jahren. 1866 wurde es als Bierbrauhaus erbaut und diente im 2. Weltkrieg allerdings als Militärspital und Armeeapotheke. Die Firma Stiär Biär wurde 2005 von zwei Urnern in einer Backstube in Schattdorf gegründet.

Heute gilt die Firma als Markenzeichen von Urner Bier und es werden verschiedenste Sorten gebraut. «Grundsätzlich wird Stiär Biär von ‹Jung und Reif› getrunken, also Biertrinkern und -geniessern, die auf Regionalität und vollen Biergeschmack Wert legen», betont Ralph Herger.

Vor allem die Spezialbiere wie «Äs Nesslä» oder das Apérobier «Seelewärmerli» seien bei Bierconnaisseurs beliebt. Herger gibt sich stolz:

«So wurde sogar schon ‹Gault-Millau› auf uns aufmerksam!»

Das Mastermind hinter den verschiedenen Kreationen: Braumeister Marius Prammer. «Marius hat mich schon von Anfang an mit seinem Fachwissen beeindruckt. Ihm gelingen oftmals kreative, mutige und schmackhafte Bierkreationen», schwärmt Ralph Herger.

Stiär Biär verbindet vielerlei Dinge mit dem Kanton Uri. Nebst der Gründung in Schattdorf bleibt die Firma dem Kanton Uri treu und produziert seit 2010 ihr Bier im Bierbrauhaus in Altdorf. Mit dem Einzug von Stiär Biär lebt somit der ursprüngliche Zweck als Brauhaus wieder auf. Alle Produkte werden ausschliesslich mit Urner Bergwasser gebraut.

