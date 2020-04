Strahler in Silenen tödlich verunglückt Am Samstag ist ein Strahler im Griesserental von einem Stein getroffen worden. Der 66-Jährige ist noch am Unfallort verstorben. 26.04.2020, 22.32 Uhr

(stp) Am vergangenen Samstag begab sich eine Gruppe aus vier Personen frühmorgens zum Strahlen ins Griesserental in Silenen. Dies geht aus einer Mitteilung der Kantonspolizei Uri am späten Sonntagabend hervor.