Strassensanierung in Unterschächen führt zu temporären Sperrungen Am kommenden Montag startet auf der Bielenstrasse die erste Etappe der Instandstellung der Gemeindestrassen. Es wird zu Verkehrsbehinderungen kommen.

05.04.2020, 10.00 Uhr

(pd/RIN) Anlässlich der Urnenabstimmung vom 24. November 2019 wurde das Projekt der Sanierung der Gemeindestrassen in Unterschächen genehmigt. Als erste Etappe wird die Bielenstrasse erneuert. Zeitgleich wird durch die Swisscom Schweiz AG und die Elektrizitätswerk Altdorf AG (EWA) die Werkleitungstrasse erweitert, wie es in einem Flugblatt der Gemeinde Unterschächen heisst. In den Folgejahren werden die restlichen Gemeindestrassen instand gestellt.