Hoher Sachschaden: Mehrere Verkehrsunfälle im Kanton Uri

Strassenverkehr Am Nationalfeiertag knallt es gleich mehrfach auf den Urner Strassen Bei zwei Autounfällen im Kanton Uri wurde eine Person leicht verletzt – der entstandene Schaden wird auf 38'000 Franken geschätzt. 02.08.2022, 14.28 Uhr

Am Nationalfeiertag kollidierten gleich mehrere Fahrzeuge im Kanton Uri. So kam es am Montag kurz vor 12.30 Uhr zu zwei Verkehrsunfällen, wie die Kantonspolizei mitteilt. Am Kreisel Göschenen übersah so eine Zürcher Personenwagenlenkerin einen österreichischen Motorradfahrer. Beim Versuch, dem PW auszuweichen, stürzte dieser zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Der 55-Jährige wurde anschliessend ins Kantonsspital Uri gefahren.