Streit in Schattdorf endet mit Polizeihaft Sechs Jugendliche waren an der Auseinandersetzung am Mittwoch kurz vor Mitternacht beteiligt. 22.05.2020, 18.24 Uhr

(MZ) Beim Dorfplatz in Schattdorf kam es am Mittwochabend zu einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen. Bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Uri ging um 23.30 Uhr eine Meldung ein. Wie die Polizei am Freitag in einer Mitteilung schreibt, waren sechs Personen im Alter von 14 bis 20 Jahren beteiligt. Die beiden Kontrahenten, ein 16-jähriger rumänischer Staatsangehöriger und ein 20-jähriger Schweizer, konnten durch die Polizei getrennt werden. Bei der anschliessenden Kontrolle verhielten sich die Jugendlichen sehr unkooperativ und renitent gegenüber den Polizisten.