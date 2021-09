Studierende analysieren Nützlichkeit von Bike-Sharing in Uri

Studienwoche Studierende der Hochschule Luzern untersuchen die Nützlichkeit eines Bike-Sharing-Angebots in Uri Während einer Studienwoche haben 20 junge Erwachsene Einblicke in die Urner Tourismus- und Mobilitätsentwicklung erhalten und einen eigenen Beitrag geleistet. 22.09.2021, 11.35 Uhr

In der vergangenen Woche haben 20 Studierende der Hochschule Luzern mit Urner Partnern Projekte in den Bereichen Tourismus, Mobilität und Wirtschaft durchgeführt. Diese interdisziplinäre Studienwoche in der Bergheimatschule Gurtnellen fand bereits zum dritten Mal statt, wie das Amt für Wirtschaft und öffentlichen Verkehr mitteilt.