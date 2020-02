Suche nach Trickdieben in Urner Einkaufscenter verlief erfolglos Im «Urnertor» waren mutmasslich Trickdiebe unterwegs. Dies meldeten aufmerksame Bürger der Polizei, welche die signalisierten Personen jedoch nicht finden konnte. 19.02.2020, 11.48 Uhr

(pd/MZ) Am Dienstag, 18. Februar, kurz nach 12.45 Uhr, erhielt die Kantonspolizei Uri von aufmerksamen Bürgern die Meldung, dass in der Tiefgarage des Einkaufscenters Urnertor mutmassliche Trickdiebe unterwegs seien. Die beiden Männer gaben sich als Taubstumm aus und versuchten, bei mehreren Personen an Geld zu gelangen. Anschliessend fuhren die beiden Männer mit einem Personenwagen mit ausländischen Kontrollschildern davon.