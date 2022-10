Coop in Altdorf öffnet nach Umbau wieder

Supermarkt Nach umfangreichem Umbau: Coop in Altdorf will für Marktstimmung sorgen Am kommenden Donnerstag, 13. Oktober, öffnet der Coop in Altdorf wieder seine Türen. Auf die Kundinnen und Kunden warten einige Veränderungen – sowohl optisch als auch inhaltlich. 11.10.2022, 13.27 Uhr

Der Coop an der Hellgasse 3 in Altdorf wurde rundum modernisiert. Nun lädt die Ladenfläche von 1146 Quadratmetern sowohl zum Klein- als auch zum Wocheneinkauf ein. Ebenso wurde der Kassenbereich umgestaltet: Neben zwei bedienten Kassen und vier Self-Check-out-Kassen verkürzt neu das praktische Selfscanning-System «Passabene» allfällige Wartezeiten, wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt.

David Lussi, Geschäftsführer Coop Altdorf. Bild: PD/Coop

Coop lege grossen Wert auf Nachhaltigkeit, das zeige sich nicht nur im Sortiment, sondern auch in den für den Umbau verwendeten Materialien. «Diese entsprechen den modernsten ökologischen Standards», schreibt das Unternehmen. Kundinnen und Kunden mit Auto stehen Blaue-Zone-Parkplätze im Parkhaus zur Verfügung.

Das Team rund um Geschäftsführer David Lussi heisse die Kundschaft herzlich in seiner Verkaufsstelle willkommen: «Wir freuen uns darauf, alle treuen und langjährigen sowie neue Kundinnen und Kunden in unserem modernisierten Supermarkt begrüssen zu dürfen», wird Lussi in der Mitteilung zitiert.

Kiosksortiment neu in den Laden integriert

Der umgebaute Coop komme nun «heller, grosszügiger und mit ganz viel Frische» daher, wie das Unternehmen schreibt. So herrsche in der Verkaufsstelle in Altdorf neu Marktstimmung mit einem Angebot, das von frischem Brot bis Ladenschluss über eine grosse Auswahl an Convenience- sowie Molkereiprodukten bis hin zur bunten Früchte- und Gemüseabteilung reicht.

Als «weiteres Highlight» bezeichnet das Unternehmen die bediente Fleisch- und Fischtheke. «Dort produziert unser Fachpersonal neu hausgemachte Würste und Burger.» Daneben wartet der Supermarkt mit Käsespezialitäten, einer Wein- und Bierabteilung sowie Kosmetik- und Haushaltsprodukten auf. Zu erwähnen sei auch die Blumenabteilung im Eingangsbereich und das neu in den Laden integrierte Kiosksortiment, das unter anderem Lotto, Tabakwaren, Zeitschriften sowie die Dienstleistungen Oecoplan Textilreinigung und Pick-up-Station umfasst.

Von Donnerstag bis Samstag, 13. bis 15. Oktober, profitieren Kundinnen und Kunden von zehnfachen Superpunkten und Spezialangeboten. Zudem erhalten sie in diesen Tagen an der Kasse eine kleine Überraschung (solange Vorrat) sowie einen Bon «2 für 1 Heissgetränk nach Wahl» im Coop-Restaurant im Obergeschoss. «Am Samstag dürfte Kindern das Einkaufen besonders viel Spass machen», schreibt das Unternehmen weiter. Dann nämlich sei das Coop-Nilpferd Pippa zu Besuch in Altdorf. Ein Glücksrad sowie ein Grillstand runden das Angebot ab. (pd/eca)